Головний кадровик Насирова

99,9% відсотків успіху в корупції – це кадри

11 грудня Окружний адміністративний суд Києва відновив Насирова на посаді голови Державної фіскальної служби, тим самим, скасував розпорядження Кабміну про звільнення голови ГФС.

Прості українці від цього не виграли нічого. Та й не так уже страшно призначення/звільнення Насирова, як супроводжуючі його люди. Для оцінки наслідків необхідний невеликий екскурс у минуле.

У травні 2015 року Кабмін оголосив результати конкурсу на заміщення посади керівника ГФС. Насиров виявився переможцем, і очевидно, що вкрай непрозорим — це був політичний компроміс Яценюка і Порошенка.

Як тільки Роман Насиров отримав доступ до податків і зборів, то до годівниці підтяглися його родичі і довірені люди. Так, в числі помічників, які працювали на громадських засадах, значилися Євген Михайлович Насиров і Катерина Олександрівна Глимбовская – брат і дружина екс-чиновника. Займатися ж ряд схем, у тому числі вибір і призначення голів обласних ДФС, довірили екс-заступнику міністра фінансів Денису Фудашкину.