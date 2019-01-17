НАБУ зобов’язали зайнятися міністром освіти Гриневич

Лілія Гриневич

Солом’янський районний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження проти міністра освіти та науки Лілії Гриневич. Мова йде про факт зловживання владою або службовим становищем та службового підроблення. Відповідна інформація розміщена на сайті суду, повідомляє видання «Лівий берег».

Згідно з цими даними, громадянин звернувся в НАБУ з

заявою про кримінальне правопорушення міністром освіти. Він просив відкрити

справу за статтями 364 і 366 Кримінального кодексу, однак НАБУ не відкрило

виробництво. Тоді заявник вирішив звернутися зі скаргою на дії бюро

суд.

В результаті 29 грудня 2018 року суд задовольнив скаргу

заявника і зобов’язав НАБУ розслідувати можливі злочини Гриневич. Ім’я

чоловіки, як і інші подробиці кримінального злочину в матеріалах справи не

вказується.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Солом’янський районний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження проти Віталія Кличка.

Також стало відомо, що Гриневич зазначила неправдиві відомості про дохід чоловіка за

2017 рік.