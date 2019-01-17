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Іноземці почали скуповувати борги України

17.01.2019

Иностранцы начали скупать долги Украины

Зарубіжні банки і інвестиційні фонди активно скуповують боргові зобов’язання української влади у вигляді облігацій внутрішньої держпозики.

Про це повідомив заступник голови Національного банку України Олег Чурий.

“Нерезиденти знову зацікавилися ОВДП і придбали днем раніше паперу на 150 млн дол.”, – сказав він.

За словами заступника голови НБУ, ситуація на ринку облігацій внутрішньої держпозики початку 2018 р., коли нерезиденти активно купували боргові зобов’язання країни, повторюється і на початку 2019 р.

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