Іноземці почали скуповувати борги України

Зарубіжні банки і інвестиційні фонди активно скуповують боргові зобов’язання української влади у вигляді облігацій внутрішньої держпозики.

Про це повідомив заступник голови Національного банку України Олег Чурий.

“Нерезиденти знову зацікавилися ОВДП і придбали днем раніше паперу на 150 млн дол.”, – сказав він.

За словами заступника голови НБУ, ситуація на ринку облігацій внутрішньої держпозики початку 2018 р., коли нерезиденти активно купували боргові зобов’язання країни, повторюється і на початку 2019 р.