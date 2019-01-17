Іноземці почали скуповувати борги України

Зарубіжні банки і інвестиційні фонди активно скуповують боргові зобов’язання української влади у вигляді облігацій внутрішньої держпозики.
Про це повідомив заступник голови Національного банку України Олег Чурий.
“Нерезиденти знову зацікавилися ОВДП і придбали днем раніше паперу на 150 млн дол.”, – сказав він.
За словами заступника голови НБУ, ситуація на ринку облігацій внутрішньої держпозики початку 2018 р., коли нерезиденти активно купували боргові зобов’язання країни, повторюється і на початку 2019 р.
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