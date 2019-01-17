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Грецька поліція застосувала сльозогінний газ для розгону протесту вчителів

17.01.2019

Греческая полиция применила слезоточивый газ для разгона протеста учителейВ Афінах протестують проти запропонованих урядом нових критеріїв наймання вчителів державних шкіл.

Відзначається, що кілька сотень вчителів пройшли маршем на центральну афінську площа Синтагма до грецького парламенту, де проводять мітинг. Група з приблизно 20 людей з червоними прапорами в руках спробувала піднятися по мармурових сходах біля пам’ятника Невідомому солдату до будівлі вищого законодавчого органу, але загони поліцейського спецназу застосували сльозогінний газ і відтіснили демонстрантів вниз. Протестувальникам довелося відступити, але вони так і не пішли з площі, продовжуючи скандувати свої вимоги.

За даними ЗМІ, вчителі середніх і вищих навчальних закладів проводять акції протесту вже третій раз за останні дні. 11 і 14 січня вони проводили масові мітинги в центрі Афін.

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