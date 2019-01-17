Грецька поліція застосувала сльозогінний газ для розгону протесту вчителів

В Афінах протестують проти запропонованих урядом нових критеріїв наймання вчителів державних шкіл.

Відзначається, що кілька сотень вчителів пройшли маршем на центральну афінську площа Синтагма до грецького парламенту, де проводять мітинг. Група з приблизно 20 людей з червоними прапорами в руках спробувала піднятися по мармурових сходах біля пам’ятника Невідомому солдату до будівлі вищого законодавчого органу, але загони поліцейського спецназу застосували сльозогінний газ і відтіснили демонстрантів вниз. Протестувальникам довелося відступити, але вони так і не пішли з площі, продовжуючи скандувати свої вимоги.

За даними ЗМІ, вчителі середніх і вищих навчальних закладів проводять акції протесту вже третій раз за останні дні. 11 і 14 січня вони проводили масові мітинги в центрі Афін.