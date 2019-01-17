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У сів на мілину російського суховантажу виявили 13 неполадок

17.01.2019

У севшего на мель российского сухогруза обнаружили 13 неполадокНа кораблі залишається екіпаж з 18 осіб.

Повідомляється, що під час огляду корабля британські фахівці виявили поломку бортового компаса, пошкодження рятувальних шлюпок і паливних баків, а також брак провізії для екіпажу з 18 осіб.

Судну заборонили виходити в плавання до усунення всіх несправностей.

У Міжнародної федерації транспортних робітників інша версія затримання “Кузьми Мініна”.

“Його затримали приблизно тиждень тому. Зараз судно знаходиться в Англії, воно заарештовано кредиторами за наявні борги судновласника”, – розповів координатор МФТР Сергій Фишов.

Відзначається, що на кораблі залишається екіпаж з 18 осіб.

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