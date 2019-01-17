У «Нафтогазі» повідомили про арешт активів «Газпрому» на понад 2,6 млрд доларів

НАК «Нафтогаз України» домігся в Стокгольмському арбітражному суді арешту зарубіжних активів російського «Газпрому» на суму понад 2,6 млрд дол. Про це розповів глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв в інтерв’ю журналу «Новий час країни».

За його словами, українська компанія вже почала отримувати гроші від російського газового монополіста.

«Ми вже почали їх (гроші – ред.) одержувати: списуємо надлишкові кошти, які нам «Газпром» перекладав за транзит», — розповів Коболєв.

Також глава «Нафтогазу» пояснив, що юридичні процеси, пов’язані зі стягненням боргу з «Газпрому», ініційовані в шести юрисдикціях. У трьох країнах — Нідерландах, Швейцарії та Великобританії пройдуть слухання про примусовий продаж активів російської компанії.«Я на цей процес дивлюся дуже оптимістично», — додав Коболєв.

Крім того, глава української газової компанії оптимістично налаштований і щодо строків стягнення 2,6 млрд дол.

«У «Газпрому» за кордоном майна на десятки мільярдів доларів. Ми вже заарештували його на суму, що перевищує обсяг боргу «Газпрому» перед нами. Я думаю, що це реально зробити десь протягом року», — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що «Нафтогазу» вдалося стягнути перші мільйони з «Газпрому», за рахунок оплати боргу, згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу.

У лютому 2018 року Стокгольмський арбітраж зобов’язав ПАТ «Газпром» доплатити НАК «Нафтогаз України» $4,63 млрд за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзит. Однак з урахуванням рішення арбітражу за контрактом на постачання газу остаточна сума розрахунків між компаніями становить 2,6 млрд дол. на користь «Нафтогазу».