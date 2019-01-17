Британські портові власті затримали судно до завершення розслідування.

У Британії заарештували російський суховантаж “Кузьма Мінін”, раніше сів на мілину біля берегів британського графства Корнуолл.

За його словами, судно Мурманського морського пароплавства заарештували за борги судновласника.

У грудні судно прямувало з Нідерландів, сіло на мілину поблизу порту Фалмут і отримало пошкодження паливного бака.

Пізніше його зняли з мілини, воно стало на рейді порту. У зв’язку з надзвичайною ситуацією британські портові власті затримали судно до завершення розслідування інциденту та усунення пошкоджень.

Перш ніж відправитися до Великобританії, суховантаж довгий час не міг вийти з Нідерландів через комерційні спори судновласника з контрагентами.