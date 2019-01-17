В Україні зростає безробіття

В Україні в грудні минулого року рівень безробіття зріс

на 0,1 процентний пункт — до 1,3%. Як повідомляє Державна служба статистики,

до початку 2019 року у службах зайнятості зареєстровані 341,7 тисяч осіб.

За грудень кількість безробітних збільшилася на 40,7 тисяч

осіб порівняно з попереднім місяцем. А кількість вакансій у грудні

склала 58,4 тисяч, тобто на одне робоче місце претендують шість осіб.

Сама кількість вакансій скоротилася до 58,4 тисяч – у грудні було більше 80

тисяч.

За даними відомства, в сільській місцевості за грудень

кількість безробітних зросла на 32,7 тисяч осіб — до 158,5 тисяч. В

містах безробіття збільшився на 8 тисяч – до 183,2 тисячі.

Середній розмір допомоги по безробіттю у грудні збільшився на

206 грн, до 2 876 грн.

Як повідомляв SKELET-info, в Україні рівень бідності протягом останніх чотирьох років зріс практично в геометричній прогресії. Також через постійно дорожчають продуктів українцям доводиться переглядати раціон і віддавати перевагу більш дешевим товарам. Так, українці почали замінювати м’ясо крупами та овочами.