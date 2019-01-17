Трамп закликав партнерів по НАТО збільшити витрати на оборону

Внесок США в бюджет НАТО в 2017 році становив близько 3,57% від ВВП країни.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати повністю підтримують НАТО, і в черговий раз закликав партнерів по альянсу збільшити витрати на оборону.

“Ми будемо з НАТО на 100 відсотків, але, як я сказав країнам, ви повинні збільшити [військові витрати] і платити”, – сказав Трамп у своєму виступі в Пентагоні, передає AFP.

Нагадаємо, що газета The New York Times повідомила, що Дональд Трамп може знову розглянути питання виходу своєї країни з НАТО, оскільки його не влаштовує темп нарощування військових витрат іншими членами Північноатлантичного альянсу.

Трамп неодноразово закликав лідерів країн НАТО збільшити свої витрати на оборону до 4% ВВП, що вдвічі перевищує нинішні стандарти Альянсу.

2% ВВП – зафіксована в документах НАТО рівень витрат на оборону, однак більшість країн його не виконують.