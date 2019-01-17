Льовочкін, EPIC, «Укртелеком»: у передчутті «віджиму»

Історія продажу ВАТ «Укртелеком» в контексті гучних викриттів депутата Сергія Лещенка.

Вчора нардеп Сергій Лещенко провів презентацію свого розслідування щодо олігархів Фірташа і Льовочкіна. Таким чином народний обранець спробував довести, що перехід журналіста в політику не означає автоматичного позбавлення його почесного звання медійника. Цьому покликана слугувати розслідування, яке з’явилося на сайті «Української правди», якому і була присвячена прес-конференція Лещенко. Саме розслідування оплатила міжнародна організація журналістів-розслідувачів SCOOP, зокрема – поїздку в дві європейські країни. Але головне, звичайно, не фінансовий ресурс. Навіть складно уявити, яких трудових зусиль коштували нардепу Лещенко виснажливі поїздки за кордон, добування дуже цінної інформації, підготовка презентації для прес-конференції…

Що ми дізналися завдяки цим зусиллям? Те, що у Льовочкіна і Фірташа є багатомільйонна нерухомість у Франції (хто б сумнівався) і те, що менеджери, занимавшиемся купівлею нерухомості для Льовочкіна, ймовірно мають відношення до компанії EPIC, яка стала «прокладкою» для приватизації «Укртелекому». Лещенко обурений: чому досі Генпрокуратура цим не займається?! Він направив всі добуті дані в ГПУ.

Не думаємо, що це буде мати очікуваний ефект. По-перше, EPIC не є власником «Укртелекому», який деякі гарячі голови мріють повернути в держвласність. По-друге, придбання олігархами нерухомості за кордоном – ще не кримінал. По-третє, опублікована Лещенко інформація аж ніяк не доводить корупційних гріхів Льовочкіна в часи його держслужби. З-за чого весь сир-бор? Багато шуму із нічого!

Хто є справжнім власником «Укртелекому» донині залишається загадкою. Може депутатам краще витрачати свою енергію на розробку законів, які змушували б виводити засновників українських підприємств з тіні, а не кататися по закордонах на гранти для журналістів?

Півтора роки тому автор досліджував тему продажу «Укртелекому» і прав власності на нього за замовленням серйозної зарубіжної компанії. Ні, мені ніхто не фансировал поїздок у Францію, навіть у Жмеринці не профінансував. Тим не менш, ця інформація полуторогодичной давності представляється цікавою і до сьогодні, особливо в контексті останніх викриттів Сергія Лещенка.

Восени 2000 року в Україні вибухнула політична криза, пов’язаний з вбивством опозиційного журналіста Гонгадзе, опублікованими записами з кабінету президента Кучми, звинуваченнями на постачання Україною зброї Іраку. У країні почалася акція опозиції «Україна без Кучми», західні країни проводили неоголошену політичну ізоляцію українського президента. Кучмі необхідно було прорвати цю блокаду на міжнародній арені. Нарешті, вдалося організувати масштабну зустріч у Відні. 7 листопада 2002 року Кучма вирушив з візитом до Австрії з дводенним візитом.

Ось що писала українська преса в 2002 році:

«Нинішній візит Леоніда Кучми до Австрії спостерігачі розцінили як генеральну репетицію моноспектаклю «Український президент піднімає «залізна завіса» міжнародної ізоляції» перед самітом НАТО. Для Банкової критично важливо розширити коло союзників, щоб не опинитися в дипломатичній ізоляції. У свою чергу, Відень, заявляючи про готовність лобіювати інтереси України, робить інвестиції у власне «світле європейське майбутнє».

Експерти продовжують відзначати зростання зовнішньополітичної активності президента України. Повернувшись з Литви, Леонід Кучма вирушив з офіційним візитом в Австрійську республіку. Вперше за кілька років Кучму приймає на найвищому рівні керівництво країни — члена Європейського Союзу. І це в розпал «Иракгейта»… Втім, справедливості заради варто відзначити, що з часів початку «касетного скандалу» Австрія неодноразово простягала руку допомоги Леоніду Даниловичу, надаючи свою територію для зустрічей українського лідера з представниками європейської політичної та економічної еліти. Остання така зустріч відбулася в рамках економічного форуму в Зальцбурзі в самий пік внутрішньополітичних пристрастей в Україні — 16 вересня цього року.»

Як стверджують джерела, в один з цих візитів серед членів української делегації перебував Станіслав Довгий, на той час — голова Держкомітету зв’язку та інформатизації України. До цього, з лютого 2000 року, Довгий очолював правління ВАТ Укртелеком. З боку австрійських ділових кіл у зустрічах в рамках візиту української делегації на чолі з Кучмою був помічений представник австрійської EPIC.

Незабаром після цього почалася підготовка до продажу «Укртелекому». Влітку 2004 року планувалося приватизувати 43% акцій, які оцінювалися приблизно в 800 мільйонів доларів. Але продати «Укртелеком» до президентських виборів не вдалося.

За часів Довгого «Укртелеком» дуже тісно контактував з компанією «Телекомінвест», контрольованої Довгим. У подальшій історії приватизації в 2013 році ім’я компанії, відомої на українському ринку, було використано для остаточного продажу «Укртелекому» компанії СКМ. Однак, ніякого зв’язку між «Телекоминвестом» Довгого й UA ТELECOMINVEST LIMITED (Кіпр) немає. Просто після відходу з «Укртелекому» Довгого, його місце зайняв один з кращих українських топ-менеджерів зв’язку Дзекон, який перенаправив багато замовлень з «Укртелекому» на власні структури, насамперед — «Пріоком» і «Атраком».

Якщо Довгий був однозначно ставлеником Леоніда Кучми, то Дзекон – це людина Сергія Льовочкіна.

Сергій Льовочкін народився в 1972 році в Донецьку. Нині покійний батько – Володимир Льовочкін все життя пропрацював в пенітенціарній системі, завершивши кар’єру головою Держдепартаменту з питань виконання покарань. Льовочкін-старший був дружний з Леонідом Кучмою (кажуть, вони були кумами) і Віктором Януковичем. Це, зрештою, і визначило долю Льовочкіна-молодшого. Після смерті батька він зблизився з сім’єю Кучми і вважався «керуючим» бізнес-справами тодішнього президента України. Останній хрестив доньку Льовочкіна-молодшого Олену.

У травні 2003 року Льовочкіна призначили головою наглядової ради ВАТ «Укртелеком». Він підтверджує, що на цей пост пішов на особисте прохання Кучми. Вже в липні заступником голови правління «Укртелекому» призначили Георгія Дзекона. З 13 травня 2004-го він очолив правління ВАТ «Укртелеком». Таким чином, почалася підготовка до приватизації «Укртелкома» за схемою Льовочкіна. На жаль, перша спроба приватизації виявилася безуспішною, як і багато інші.

29 листопада 2005 року політик Михайло Бродський звинуватив Сергія Льовочкіна у спробі продати «Укртелеком» за заниженою ціною до виборів Верховної Ради в 2006 році. За його словами, Льовочкін разом з помічником президента Ющенка Третьяковим з допомогою тіньових схем займалися вимиванням коштів з «Укртелекому» для зниження прибутковості і ринкової ціни. У схемі нібито використовували банк «Кліринговий Дім», що належав Льовочкіну. Це підтверджує, що в «Укртелекомі» завжди було кілька центрів впливу, що заважало його продажу.

Лише з п’ятого разу компанію приватизували, коли вона вже значною мірою втратила в ціні, а в країні розгорнулася жорстка вертикаль влади на чолі з родиною президента Януковича.

Ніхто не зможе довести, хто саме брав участь в приватизації. Поінформовані джерела в галузі телекомунікацій вважають, що цей продаж враховувала інтереси цілого ряду осіб, яких обслуговувала австрійська EPIC. У їх числі – Льовочкін, Дзекон, можливо Кучма і так само не виключено – екс-спікер Верховної Ради Литвин. Льовочкін дуже близький з Литвином, якому він зобов’язаний введенням у велику політику – вони працювали разом з 1998 по 2006 рік.

Є підстави вважати, що представників старої схеми приватизації «Укртелекому» усунули від процесу. При цьому, у схемі залишилися Льовочкін і Дзекон.

Можна також згадати українського бізнесмена Сергія Воронова, який завжди мав вплив на «Укртелеком» і донині представлений в телекомунікаційному бізнесі України. Не виключено, що він отримав свою частку у процесі приватизації «Укртелекому».

ВОРОНОВ ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ

У 2011 році бізнесмен зайняв 66 місце в рейтингу 200 найбагатших людей України журналу «Фокус». Його статки оцінили в $250,7 млн. В 2013 році те ж видання оцінило стан Воронова в $105,2 млн (114 місце рейтингу «200 найбагатших людей України»).

у 2005 році він вдало запустив продаж «Кредо-Класик», яка входить у двадцятку найбільших страхових компаній, австрійської страхової групи UNIQA. Тоді компанія оцінювала свою ринкову вартість в $60-100 млн. В 2010 році «Кредо-Класик» було повністю продано австрійській групі. Звідки у Воронова знайшлися гроші на створення в 1994 році страхової компанії, невідомо.

У 2009 році його у примусовому порядку виключили зі складу засновників стільникового оператора ITC (ТМ CDMA Ukraine) інші співвласники. Однак в 2011 році завдяки виграним судам белізька компанія Velosan Invest, близька до Воронову, оформила у своїй власності 100%-ву частку в капіталі українського оператора.

Отже, на початку 2011 року Україна продала австрійської компанії 92,79% акцій «Укртелекому» за 10,6 мільярда гривень (1,3 млрд. доларів США). Всупереч заявам нових власників – п’яти приватних акціонерів EPIC, що вони придбали компанія не для перепродажу, всі дії EPIC у подальшому показали, що новий власник – технічна структура. EPIC не проводив ніяких активних реформ в «Укртелекомі», не інвестував коштів, не мав реальної програми його реанімації та підвищення прибутковості.

Очевидно, не всі сторони, що розраховували заробити на приватизації, залишилися задоволені результатом.

У неділю, 20 березня 2011 року Литвин заявив, що з продажем «Укртелекому» поквапилися. Вже 21 березня проти Леоніда Кучми несподівано для всіх порушили кримінальну справу, пов’язану з вбивством журналіста Гонадзе 11-річної давності. Цю справу було спрямоване насамперед проти Литвина. У разі доведення провини Кучми, на лаву підсудних неодмінно сів би і Володимир Литвин. Таким чином, можна припустити, що при продажу «Укртелекому» інтереси Литвина і Кучми враховані не були.

З приводу справжніх покупців компанії існують дві думки. Вона або цілком була куплена Ренатом Ахметовим, який досить активно працює на телекомунікаційному ринку України, або разом з ним брав участь у купівлі Олександр Янукович – син президента.

Експерти ринку констатують: ціна, по якій була куплена компанія, явно завищена і ця покупка, очевидно, стала наслідком якихось домовленостей, безпосередньо не пов’язаних з придбанням «Укртелекому».

«СКМ» не став прямо купувати «Укртелком» з політичних міркувань. Крім того, подальша схема перепродажу і «легалізація» власності в руках «СКМ» дозволяла або вивести частину коштів в офшор, або розрахуватися з учасниками первинного пулу за вихід з числа тіньових власників.

Напевно можна стверджувати, що єдиним власником «Укртелекому» сьогодні залишається Ренат Ахметов. Це підтверджується, зокрема, тим, що компанією керують його топ-менеджери, які зайшли в компанію відразу після першого траншу оплати з рахунку EPIC. Дзекон зі своїми найближчими менеджерами і партнерами з’їхав у Сан-Франциско, США, де у нього діє власна Priocom Corporation, USA. Льовочкін не має ніякого інтересу до телекомунікаційного бізнесу. Він напевно отримав свою частку при перепродажі, яка сталася 3 червня 2013 року.

СКМ і EPIC 3 підписали договір купівлі-продажу 100% акцій компанії UA ТELECOMINVEST LIMITED (Кіпр), якій належать корпоративні права ТОВ «ЕСУ» (Україна). У свою чергу, ТОВ «ЕСУ» володіє 92,79% акцій ПАТ «Укртелеком».

Сама присутність UA ТELECOMINVEST LIMITED свідчить про те, що операція проведена за схемою Дзекона-Льовочкіна. Сама назва показує: компанію створили ті, хто хотів особисто образити свого попередника Довгого.

Деякі експерти припускають, що прихованим співвласником ПРАТ «Укртелеком» є Олександр Янукович. Але це не витримує критики: у Януковича немає менеджерів, здатних брати участь у керівництві компанією, він далекий від телекомунікаційного бізнесу. До того ж, незабаром після купівлі «Укртелекому» компанією EPIC, в пресі стали з’являтися відомості, які вказують на те, що між Ахметовим і Олександром Януковичем виникли розбіжності в бізнесі. Ахметов почав викуповувати частки в тих компаніях, де був присутній Янукович-молодший. Очевидно, що було прийнято рішення розійтися в бізнесі і одноосібне придбання Ахметовим «Укртелекому» — лише логічне підтвердження цьому.

Напевно фінансові інтереси родини Януковича були враховані при остаточному оформленні прав власності після перепродажу через UA ТELECOMINVEST LIMITED.

Сьогодні на чолі «Укртелекому» менеджери Ахметова. За даними самої компанії, в ній проводять досить жорсткі й ефективні реформи, прибуток за результатами року перевищила найоптимістичніші прогнози.

Ця поукупка, фактично, була безпрограшною операцією для Ахметова. Досить сказати, що на балансі проблемного «Укртелекому» знаходиться велика кількість технологічних будівель, традиційно розташованих в центральній «червоній» зоні великих населених пунктів. Сьогодні технологічна потреба в цих будівлях пропала. У Ахметова є виробничі потужності для їх реконструкції під комерційну нерухомість: торгові площі, готелі, офісні центри. Оціночна вартість таких будинків досить висока. Поки активності в цьому напрямку новий власник «Укртелекому» не проявляє.

Додаткові відомості

Дзекон Георгій Борисович

Народився 02.07.1963 в р. Вінниця, Україна. У 1990 році закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Кібернетика електричних систем».

Зареєстрований

Україна, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. О. Гончара, …

Працював оператором електронно-обчислювальних машин, інженером програмістом.

1993-2000 рр. – керуючий директор ТОВ “Софт-Тронік Київ”

2000-2003 рр. – голова правління ЗАТ “Пріоком”. Займався розробкою та впровадженням телекомунікаційних проектів в Україні та за кордоном.

З липня 2003 по лютий 2004 рр. – заступник голови правління ВАТ “Укртелеком”.

З 19 лютого 2004 року очолює компанію ВАТ “Укртелеком” (ще державного).

Після придбання 11 березня 2011 року ТОВ “ЕСУ” ВАТ “Укртелеком” – займає посаду Голови Правління ПРАТ “Укртелеком”

З 28.11.2011 Наглядовою радою ВАТ “Укртелеком” (Протокол № 80 від 28.11.2011), прийнято рішення припинити повноваження Голови Правління ПАТ “Укртелеком”

член Наглядової Ради ПРАТ «Укртелеком». Однак, Дзекон, залишаючись членом Правління ПРАТ «Укртелеком», фактично продовжив керувати компанією.

За час керівництва Дзекона ВАТ «Укртелекомом» з прибуткової перетворилася на збиткову.

Часткою в статутному капіталі ПАТ «Укртелеком» не володіє.

Судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Раніше Дзекон Р. Б. обіймав посаду гендиректора американської Priocom Corporation, USA, якій належить 99.3841 % акцій (144107 шт. на суму 14,41 млн. гривень) ПРАТ «Пріоком». А головним фінансовим директором Priocom Corporation, USA був Ілля Солодовський – член наглядової ради ТОВ «ЕСУ». Солодовський — основний бізнес-партнер Дзекона.

Відомо, що в даний час Дзекон не є безпосереднім співзасновником Priocom Corporation, USA. У складі засновників компанії знаходяться люди, які представляють його інтереси.

З 28.11.2011 Наглядовою радою ВАТ «Укртелеком» (Протокол № 80 від 28.11.2011), прийнято рішення припинити повноваження Голови Правління ПАТ «Укртелеком» Дзекона Р. Б., разом з тим прийнято рішення обрати Головою Петера Голдшайдера.

Пітер Голдшайдер (Peter Goldscheider) – громадянин Австрії. Часткою в статутному капіталі ПАТ «Укртелеком» не володіє. Попередня посада — член Наглядової ради ПРАТ «Укртелеком». Термін дії повноважень — на невизначений термін.

Отримав докторську ступінь у галузі права у Віденському університеті юридичного факультету, має ступінь доктора філософії права, був слухачем програми для менеджерів вищої ланки у гарвардській бізнес-школі IBM (США).

Професійну кар’єру розпочав в австрійському представництві компанії IBM з посади менеджера з маркетингу.

Виконував обов’язки голови правління EPIC Advisors (Росія) Ltd в Москві, голови наглядової ради I. EPIC Holding в Празі (Чехія), а також голови наглядової ради компанії «Кінто» (Київ).

Обіймав посаду віце-президента з маркетингу та продажу, а також члена правління страхової компанії Kosmos (Австрія).

Керуючий партнер EPIC. За даними Фонду державного майна України, Голдшайдеру належить 24% статутного фонду EPIC.

11 березня 2011 року Фонд державного майна України та ТОВ «ЕСУ» підписали договір купівлі-продажу 92,79% акцій ВАТ «Укртелеком». Підписи під документом поставили голова ФДМУ Олександр Рябченко та уповноважена особа ТОВ «ЕСУ» Вольфганг Хертиш.

Директором ТОВ «ЕСУ» був Солодовський Ілля Давидович, який є членом Наглядової ради ПРАТ «Пріоком»

ТОВ «ЕСУ»

код 33940565. Адреса: м. Київ, Дніпровський р-н вул. Луначарського д. 4

телефон 80445857070

Директор Солодовський Ілля Давидович

Статутний фонд 4 804 359 000 гривень (31.10.2012 фонду у зв’язку з проведенням реорганізації шляхом виділення та затвердження розподільчого балансу статутний фонд 4 814 459 000 зменшено на 10,1 млн. гривень і становить на сьогодні 4 804 359 000 грн.).

Вид діяльності — будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв’язку та енергозабезпечення.

Засновник

UA Telecominvest Limited

(раніше до 16.01.2013 р. був засновник EPIC Telecom Invest Limited, зареєстрована 15 листопада 2010 року в р. Нікосія, Кіпр)

Індекс 2406, Кіпр, р. Нікосія, вул. Посидонос, 1, Ледра Бізнес Центр, Егкоми. Частка в статутному фонді 100%

Для довідки: КомпанияUA Telecominvest Limited, створена в жовтні 2012 року, 16 січня 2013 року придбала у EPIC Telecom Invest Limited (обидві Кіпр) 100% статутного капіталу ТОВ «ЕСУ» (Київ), тим самим отримавши контроль над 92,7906% акцій «Укртелекому». UA Telecominvest зареєстрована за тією ж адресою в кіпрській столиці Нікосії, що і EPIC Telecom Invest.

Австрійська компанія EPIC є 100%-вим власником кіпрської UA Telecominvest Limited; таким чином, вона залишається кінцевим власником 92,7906% акцій ПАТ «Укртелеком»

EPIC — Австрійська приватна інвестиційно-банківська фірма, була створена в 1989 р. для надання консалтингових та інвестиційних послуг в процесі проведення приватизації в Центральній і Східній Європі.

Керуючими партнерами EPIC є Пітер Гольдшайдер (Peter Goldscheider), Гюстав Вюрмбек (Gustav Wurmböck) і Франц Ланшутцер (Franz Lanschützer).

Epic, зокрема, представляє інтереси фонду Джорджа Сороса Quantum в Східній Європі.

До кінця 2006 року EPIC була великим акціонером ВАТ «Кінто» – української компанії з управління активами публічних інвестиційних фондів, що брала активну участь у кераинской приватизації. Спочатку «Кінто» була заснована українським бізнесменом Сергієм Оксаничем.

2006 року EPIC став інвестором київської компанії RBScom, що спеціалізується на обслуговуванні операторів мобільного зв’язку, яка потім була перейменована в EPIC Services Ukraine (33940565 ТОВ «ЕСУ»). До основних видів діяльності компанії належать: розгортання і модернізація мереж мобільних операторів, технічна підтримка, мережеві сервіси, поставка обладнання та логістичні послуги. 33940565 ТОВ «ЕСУ» має філії в Одесі, Львові, Донецьку і Харкові, центри обслуговування в Чернівцях, Івано-Франківську, Кіровограді, Ужгороді, Миколаєві і Херсоні.

Загальний висновок

Компанія EPIC є технічним виконавцем непрозорої схеми приватизації ВАТ «Укртелеком». Вона виступила фінансовим гарантом операції, в якій були присутні інтереси декількох тіньових гравців. Сьогодні ПАТ «Укртелеком» ймовірно повністю належить Ренату Ахметову.

Післямова

Ми знаємо, що в Україні розпочався віджим ласих шматків бізнесу представниками чинної влади. Зокрема, серед основних «терпил» — власник розореного банку «Фінанси і кредит» Костянтин Жеваго (не захотів ділитися «АвтоКРАЗом»), а також Ренат Ахметов (вже позбувся однієї нафтової компанії на користь «гаранта»).

Можливо, комусь не дає спокою доля «Укртелекому»? Сьогодні абсолютно очевидно, що з цього вічно збиткового совкового заповідника роблять вельми успішне комерційне підприємство. «Забрати і поділити» його буде дуже непросто. Бо нинішній власник за всіма законами і поняттями цілком добропорядний покупець – він перекупив компанію не у держави, а у комерційної структури. І хоча всім очевидна суть цієї «двоходівки», будь-який міжнародний суд прийме сторону нинішнього власника «Укртелекому»…

Є ще шанс розкрутити тему з невиконанням інвестиційних зобов’язань по прокладці так званої ТССН – телекомунікаційної мережі спецпризначення. В свій час, при Януковичі спеціальним законом на «Укртелеком» було виділено 220 млн. грн. з бюджету на прокладку такої мережі, хоча приватний власник повинен був зробити це за власні кошти. Але, за відомостями наших джерел, це була лише нахабна схема клану Януковича за розкрадання грошей з бюджету ні копійки з 220 млн. «Укртелеком» не зайшла. Але формально ця каламутна історія може стати приводом для «віджиму» ласого шматка власності Ахметова.