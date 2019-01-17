З Росії за рік пішло $67 мільярдів

Відтік капіталу з Росії збільшується.

Чистий відтік капіталу приватного сектора з РФ в 2018 році виріс в 2,7 рази, до $67,5 млрд, порівняно з 2017 роком, коли він становив $25,2 млрд.

У четвертому кварталі 2018 року ЦБ РФ оцінює відтік капіталу з РФ в розмірі близько $36,5 млрд після $19,2 млрд в третьому кварталі, чистого припливу $4,3 млрд у другому кварталі і відтоку $16,2 млрд у першому кварталі.

Раніше ЦБ РФ повідомляв, що, за попередньою оцінкою, чистий вивіз капіталу в січні-листопаді 2018 року склав $58,5 млрд. З цього випливає, що в грудні міг бути чистий відтік капіталу в розмірі близько $9 млрд.

Чистий відплив нерезидентів з держпаперів РФ в четвертому кварталі 2018 року склав $0,6 млрд, за весь 2018 рік – $5,2 млрд, випливає з даних оцінки платіжного балансу РФ, опублікованих на сайті Банку Росії.

Згідно з оприлюдненим у кінці жовтня 2018 року прогнозом ЦБ, відтік капіталу з РФ в 2018 році при середньорічній ціні нафти $72 за барель (базовий сценарій) очікувався на рівні $66 млрд. Вже в грудні прогноз був погіршений до $67 млрд (при ціні нафти $70 за барель).

При цьому ще у вересні ЦБ РФ прогнозував відтік капіталу з РФ в 2018 році при середньорічній ціні нафти $69 за барель (базовий сценарій) на рівні $55 млрд, тоді як у червні російський центробанк очікував відтоку $30 млрд при середньорічній ціні нафти $67 за барель. Джерело: https://biz.censor.net.ua/n3106957