Герман нахабно пригрозила Україні через Росії

Скандальна екс-радниця побіжного президента Віктора Януковича Ганна Герман нахабно заявила, що якщо новий президент України не налагодить її відносини з Росією, то країна приречена на загибель.

Одіозна політик додала, що Україна нібито зобов’язана повернутися до статусу нейтральної держави заради свого ж блага. Проросійські заклики з погрозами вона озвучила в ефірі телеканалу News One .



“2019-й для України роком або-або. Або ми оберемо людей, які повернуть Україні її статус посередника, моста між Сходом і Заходом, нейтральної країни, яка буде отримувати користь від тих і інших, будемо будувати свою економіку, повертати своїх людей і виживемо, зупинимо “Північний потік”, розрулив конфлікт з Росією. Або ми загинемо — країна буде країною людей похилого віку та інвалідів, яка в кінці кінців буде розірвана сусідами на шматки”, — зауважила Герман.