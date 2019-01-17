Тереза Мей скасувала поїздку до Давосу

Парламент Великобританії відмовився підтримати план Brexit.

Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей не поїде на щорічний економічний форум, який відбудеться 22-25 січня в швейцарському Давосі, з-за ситуації, яка склалася навколо виходу Великобританії з ЄС.

“Вона не поїде в Давос, вона зосередиться тут на проблемах”, – розповіла вона. Британську делегацію в Давосі очолить один з міністрів.

Як відомо, парламент Великобританії відмовився підтримати план Brexit, запропонований командою прем’єр-міністра Терези Мей. З-за провальне голосування голова шотландської партії ініціював голосування про вотум недовіри уряду, проте Мей вдалося уникнути відставки.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп скасував поїздку до Давосу з-за так званого “шатдауна”, а президент Франції Еммануель Макрон відмовився від поїздки з-за протестів “жовтих жилетів”.