“Зламані ребра, відбиті органи”: в центрі Києва орудують жорстокі банди підлітків

У Києві діють банди підлітків, які нападають на перехожих і жорстоко їх побили. Причиною нападу може стати що завгодно – погляд, одяг, а іноді і просто бажання розважитися.

Побили батька з сином

Днями одна з банд напала на перехожого недалеко від ТРЦ “Гулівер” в центрі Києва. Хлопця повалили на землю і по-звірячому били ногами по животу, спині, голові. У нападі брали участь і дівчата. Причому одна з них з розмахом стрибнула на лежачого на землі потерпілого. За кадром чути, як підлітки підтримують її, повідомляючи, що вона застосувала удар “молот”.

Відео про жорстоке побиття зробила киянка Ілона Силенко, яка теж постраждала від цих підлітків. Вона каже, що на відео знято навіть не всі. “Потім вони повернулися з метро і продовжили побиття”, — уточнює Ілона.

На цьому фото є ті, хто нападав на перехожого. В тому числі і дівчата

Жінка написала заяву в поліцію. Правда, за її словами, поліцейські досить грубо випровадили її з ділянки і не дали направлення на зняття побоїв. “Сказали, мовляв, потім слідчий дасть”, — скаржиться киянка.

У поліції кажуть, що розбираються в ситуації. “Ми збираємо інформацію з Печерського району, від метрополітену, потім повідомимо”, — відповіла нам речник Київської поліції Оксана Блищик. Також там повідомили, що заяви від потерпілого не надходило. Свідки кажуть, що хлопець сильно постраждав.

До речі, це вже не перший напад цих підлітків на людей біля “Гуллівера”. Не так давно вони побили чоловіка з сином-підлітком.

На сторінці одного з учасників угруповання видно, що він фанат

На вулиці їх чекало чоловік п’ятдесят!

А ще один кричущий випадок розповіла киянка Світлана Малевич.

“Буквально через три дні після Нового року у таку ситуацію потрапили мої друзі. Їх син входить в групу самокатеров. Вони катаються там на металевих важких самокатах. І от вони були в ТРЦ. Двоє хлопців, в тому числі і син друзів, пішли за чіпсами, а троє залишилися з самокатами на 1-му поверсі. Коли хлопці повернулися, то побачили, що біля їхніх товаришів стоять чоловік вісім цих підлітків, вони доросліші і здоровіше, і одна дівчина. З’ясувалося, що ця угруповання проходила повз і спеціально штовхнула їх самокат. Наші хлопці промовчали, бо чудово знають, хто це такі. Але ті повернулися, причепилися, що нібито вони щось їм сказали”, — зазначила Малевич.

За її словами, син друзів став заспокоювати агресивних підлітків, але тут підключилася дівчина.

“Вона стала стрибати на одного з хлопців, давати ляпаса, ніби її образили. Охорона центру наполягала, щоб всі вони вийшли, але наші не здавалися, бо розуміли, що на вулиці їх розтерзають”, — розповідає Світлана.

Тоді двоє самокатеров подзвонили батькам, і туди приїхали їхні батьки. Вони трохи обложили цих хуліганів, взяли дітей і вийшли на вулицю. Там уже чекало чоловік п’ятдесят!

“Один з батьків схопив трьох дітей і засунув їх у машину, закрив двері. А ті накинулися на другого батька — нашого друга і на одного з хлопців. Били ногами по тулубу, по голові, дуже жорстоко. Тоді син друзів схопив самокат і розмахуючи ним влетів у натовп. Підключилася охорона центру, яка вишикувалася ланцюгом і стала відтісняти бандитів. Тільки так їм вдалося вирватися. У нашого друга зламані ребра, заплив повністю очей, відбиті органи, у його сина розбита голова”, — говорить Світлана.

Але історія на цьому не закінчилася. Ці хулігани відшукали контакти самокатера і стали викликати його на розмову.

“Тоді побитий батько взяв приватних охоронців і з ними пішов на зустріч на 5 поверх ТРЦ, де фуд-корти. Незважаючи на все, що ці підлітки творили напередодні, вони спокійно там сиділи. І ви знаєте, вони анітрохи не злякалися. У них в очах ніякого переляку, вони не бояться в’язниці, покарання, вони відморожені”, — запевняє Світлана.

Приходив навіть начальник служби безпеки торгового центру, але сказав, що вони нічого зробити не можуть. Відео теж не дають, тому що це може зашкодити іміджу центру.

На цьому відео одна з учасниць нападу на самокатеров хвалиться своїми досягненнями.

“Я не раз спостерігав тут ці напади. Банди тут вже тусуються роки два-три. Вони змінюються. В останні півроку влаштувалися ось ці малолітки, вони зовсім відморозки. Можуть бити однорічок, які йдуть сюди в ТРЦ в кіно або в магазин. Кілька разів нам доводилося відбивати хлопців. Можуть нападати на дорослих, б’ють жінок. Коли вони влаштовують бійки у середині ТРЦ, охорона намагається вигнати їх на вулицю, і викликали поліцію на підмогу. А що вони вже творять на вулиці — не наша справа. Поліцейські нам говорили, що нічого не можуть з ними вдіяти, вони неповнолітні. Їх затримують, а потім відпускають”, — розповів один з охоронців ТРЦ на умовах анонімності.

За його словами, на цих хлопців скаржаться і в місцевому супермаркеті — вони там купують пиво, енергетичні напої, можуть красти.

“Влаштовують шоу, ходять по магазину, кричать, матюкаються, штовхаються. Схоже, що деякі з них просто під кайфом”, — каже охоронець.

У бійках беруть участь і школярки

В мережі користувачі відшукали фотографії цієї банди. Серед них є кілька дівчат, які брали участь у бійці. Одну з них, судячи з її сторінці, звуть Настя Вістяк. Про себе вона повідомляє, що нібито вчиться в столичній школі №219 на Оболоні. Ми зв’язалися зі школою і поцікавилися, чи є у них така учениця. Спочатку нас попросили передзвонити пізніше, а потім секретар заявила, що інформації не дають, попросивши написати офіційний запит.

Instagram Настя Вістяк

Другу можливу нападницю звуть Ліза Касаткіна, і вона вказує, що живе в Бучі, а навчається в УГІ (Український гуманітарний інститут). Правда, у вузі нам сказали, що такий студентки в списках у них немає.

Після того, як стали відомі імена нападників, Настя Вістяк і Ліза Касаткіна свої сторінки в Instagram видалили або перейменували.

У деяких дітей з цієї групи написано, що вони є вболівальниками “Динамо” Київ.

Причому бувають ці підлітки не тільки у ТРЦ “Гулівер”, є фото і з Цуму на Хрещатику. Також вони збираються біля метро “Льва Толстого”, в єврейському дворику неподалік від цієї станції, ТРЦ “Метрополіс”, “Глобус”. А “Гулівер” вони облюбували собі, тому що тут є фуд-корт, де можна поїсти, купити воду і пиво. Навпаки є площа з фонтанами, де також можна посидіти.

Один з хлопців, який бував біля ТРЦ, розповів про те, як працюють ці угруповання.

“У цій групі багато дітей з віддалених районів Києва, навіть з області. Вони приїжджають сюди заради тусовки і адреналіну. Як правило, обирають собі жертву набагато слабкіше себе. Часто це може бути чоловік, одягнений не так, як їм хотілося б. Наприклад, був випадок, коли вони напали на одного хлопця. Я іноді його там бачив, він любить яскраво одягатися модно, у нього дорогі речі. Він якось ішов повз ТРЦ, а там сиділа банда. Коли він спускався в метро, чоловік вісім наздогнали його, вдарили в переході, заявивши, що він гей. Другий його товариш став викликати поліцію і просити про допомогу. Повз йшов чоловік, який втрутився і їх забрали у відділ поліції метро. І там ці хлопці на ходу вигадали історію, що били хлопця за те, що він продає наркотики. Хоча це неправда. А патрульна поліція так і не приїхала”, — зазначив хлопець.

Інший свідок каже, що два роки тому банда напала на скейтбордиста.

“Хлопці йшли в кіно і спустилися в супермаркет за водою. Один хлопець був яскраво одягнений у щось червоне. Він зі своїм скейтом пішов в туалет. Так вони його наздогнали, дошку відібрали, а йому показали ніж і повели на вулицю. Той просив допомоги у охоронців ТРЦ, але охорона ніколи не втручається. Якщо ці банди влаштовують бійку біля входу в центр, то вони тільки відганяють їх подалі, щоб стекла не побили. Чим закінчилося-не знаю, але скейт вони відібрали”, — повідомив нам один зі свідків.

До речі, у вівторок ввечері, 16 січня, з’явилося відео, на якому представники фанатів команди “Динамо”, “карають” підлітків, які напали на чоловіка у ТРЦ. Вони розшукали їх в соцмережах і запросили на зустріч. Що було до початку зйомки — невідомо. Але на відео двоє нападників лежать на снігу і вибачаються за свою поведінку, також кажуть, що більше не будуть заходити в “Гулівер”. Після цього вони віджимаються.