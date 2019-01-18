Трамп може зустрітися з Кім Чен Ином у в’єтнамі, – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп може провести другий саміт із лідером КНДР Кім Чен Ином у Ханої – столиці В єтнаму. Про це повідомляє південнокорейська газета Munhwa Ilbo.

Американські дипломати зустрілися зі своїми північнокорейськими колегами в Ханої для обговорення деталей майбутньої зустрічі, – пише газета, посилаючись на дипломатичні джерела високого рівня в Сеулі та Вашингтоні.

Також зазначається, що у грудні 2018 року в’єтнам відвідав Марк Ламберт – представник Дерджепу США, відповідальний за напрямок Північної Кореї. Крім того, наприкінці листопада 2018 року до В’язання єтнаму навідувався міністр закордонних справ Північної Кореї Рі Йонг Хо.

В’єтнам є давнім союзником Пхеньяну і має хороші відносини з Вашингтоном.