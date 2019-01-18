На Чернігівщіні СБУ викрила на хабарі майора поліції

Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичність вимаганні хабарів старшого оперуповноваженого відділу карного розшуку одного з міськвідділів поліції в Чернігівській області.

Оперативники спецслужб встановили, що майор поліції налагодив схему отримання неправомірної вигоди від громадян за закриття кримінальних проваджень та уникнення передбаченої законом відповідальності за вчинені правопорушення. Про це повідомляють у прес-групі управління СБ України в Чернігівській області.

Правоохоронці затримали зловмисника в одному з райцентрів області після отримання хабара у розмірі трьох тисяч доларів США від місцевого мешканця за закриття кримінальної справи за фактом крадіжки. У межах розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України кримінального провадження вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності поліцейського.

Операція з викриття зловмисника проводилася спільно з територіальним управлінням Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області.