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На Чернігівщіні СБУ викрила на хабарі майора поліції

18.01.2019

На Чернігівщині СБУ викрила на хабарі майора поліції

Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичність вимаганні хабарів старшого оперуповноваженого відділу карного розшуку одного з міськвідділів поліції в Чернігівській області.

Оперативники спецслужб встановили, що майор поліції налагодив схему отримання неправомірної вигоди від громадян за закриття кримінальних проваджень та уникнення передбаченої законом відповідальності за вчинені правопорушення. Про це повідомляють у прес-групі управління СБ України в Чернігівській області.

Правоохоронці затримали зловмисника в одному з райцентрів області після отримання хабара у розмірі трьох тисяч доларів США від місцевого мешканця за закриття кримінальної справи за фактом крадіжки. У межах розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України кримінального провадження вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності поліцейського.

Операція з викриття зловмисника проводилася спільно з територіальним управлінням Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області.

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