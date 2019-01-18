У Бельгії звалився міст

В результаті аварії ніхто не постраждав.
У столиці Бельгії Брюсселі сьогодні, 17 січня, сталася аварія на мосту через канал Виллебрук, з-за якої водне сполучення між Брюсселем та іншими містами виявилося заблокованим.
Як повідомляється, рух транспорту на каналі Виллебрук, який є вантажний зв’язком столиці Бельгії з іншими містами по річці Шельда, було зупинено як мінімум до суботи після аварії на мосту.
Представники влади Брюсселя заявили, що чиновники оцінюють пошкодження мосту, під яким проходять кораблі і баржі.
За повідомленнями місцевої поліції, в результаті аварії ніхто не постраждав.