Принц Гаррі здивував зовнішнім виглядом

Герцогиня Сассекская переконала чоловіка відмовитися від алкоголю і кави на користь мінеральної води.

Журналісти звернули увагу, що останнім часом принц Гаррі виглядає стрункішою і свіже. За словами королівських інсайдерів, це може бути пов’язано з регулярними спортивними тренуваннями, а також заняттями йогою і медитацією.

Під час офіційного візиту в Беркенхед майбутній батько зізнався буддійському монаху Келсангу Сонату, що кожен день практикує медитацію.

«Меган показала йому інший спосіб життя. І він став фанатом. Він добре харчується, перестав себе труїти, тренується, займається йогою і виглядає щасливим», – розповів друг принца Гаррі, який побажав залишитися невідомим.

Більш того, Гаррі почав брати приклад з жінки-вегетаріанки. Інсайдери помітили, що після весілля він став вживати менше м’яса і переключився на фрукти та овочі.

У липні 2018 року британська письменниця Джиллі Купер розкритикувала Меган Маркл за нав’язування чоловікові своєї дієти. Вона заявила, що не можна намагатися змінити звички людей і змушувати чоловіків худнути.