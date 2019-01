“Одна з популярних німецьких мас-медіа повністю лежить під Кремлем і обслуговує інтереси Путіна”, – Муждабаєв

“Російська служба “Дойче Велле” (DW) повністю лежить під Кремлем, обслуговує інтереси Путіна, як перевірена путана. Для розбираються в ЗМІ це давно не новина, просто не перестає дивувати, як взагалі таке можливо. Півтора року тому вони вигнали з числа колумністів Ігоря Эйдмана – брата Бориса Нємцова. За те, що занадто чесно критикував путінську Росію. У цьому – державному – ЗМІ Німеччині, розрахованому на російськомовну публіку у всьому світі, жорстко критикувати Росію не можна. Держава Німеччина такого не дозволяє. А от працювати на пропаганду Путіна – можна. Вони настільки розслабилися, що вже зовсім не соромляться. Я вітаю платників податків колишнього рейху – вони тепер містять геббельсівську пропаганду нинішнього. Допомагають Путіну захоплювати і розвалювати ЄС, вести гібридну війну з Україною. Адже Путін поки не Гітлер, до світової війни у його прислуги є ще час підзаробити. Путіна в німецьких ЗМІ навіть диктатором не можна називати. Неймовірна свобода слова і чіткі журналістські стандарти”.

А ось продовження – інформація про автора публікації, який виявився колишнім редактором Російської служби DW. Її надіслав мені один журналіст з Німеччини, раніше мав відношення до DW, який попросив не називати його імені. Це його право. Втім, тут немає нічого таємного, просто факти, які говорять самі за себе. Прочитайте.

“Журналіст Міодраг Шорич заступив на посаду глави російської служби “Дойче Велле” (“Німецька Хвиля”) в 1995 році. До цього його місце займав переконаний антикомуніст Кірш, у якого працювали російські антирадянські старої закалки з правильними і здоровими поглядами. Правда, професійних журналістів серед них було небагато. Отримавши посаду, народжений у Німеччині слов’янин (серб) Шорич “в дусі нового мислення”, постперестройки і дружби з “вільної нової” Росією, взявся за кадрове оновлення редакції. Реформація виражалася в масовому прийомі на роботу потомствених зарубіжних кореспондентів радянських ЗМІ у ФРН. Свою кадрову політику Шорич мотивував високим професіоналізмом нових співробітників на тлі старих антирадянщиків і знанням як німецького, так і сучасного російської мов.

Той факт, що співробітники радянської преси, як правило, за сумісництвом працювали на ЧК-КДБ-ФСБ, до уваги не приймався. Хоча не знати цього пан Шорич не міг, оскільки раніше, будучи студентом-славістом, навчався в СРСР (теж цікавий факт у біографії). Про його утворення і початку трудового шляху в журналістиці йдеться в англомовному прес-релізі “Німецькій хвилі: “He studied Slavic, political science and German literature at universities in Cologne, Kiev, Moscow and Munich. After finishing a traineeship at Deutsche Welle in 1989, he worked in radio covering politics and business before moving on to become the program adviser to the Director General in 1993 and Head of the Ukrainian Service in 1995. Three years later he took over as Head of the Central and Eastern Europe Service”.

З 2009 року Шорич працює начальником бюро DW у Вашингтоні. Його давнім приятелем Шорича є працюючий під дахом “Газпрому” путинолиз-політолог Олександр Рар, з яким вони разом навчалися. Будучи головною російської служби “НВ” Шорич постійно надавав Рару можливість підробляти у нього на коментах. По суті, це співробітництво і зробило Олександра відомим у просторі політичної преси “російського світу” на міжнародному пропагандистському фронті”.