“Бідна Росія!” Асад накинувся на Україну з-за ПЦУ

Президент Сирії Башар Асад назвав новостворену Православну церкву України “штучним” освітою, що “поділяє віруючих”.

Про скандальну заяву розповів депутат Держдуми Дмитро Саблін, який був присутній на зустрічі делегацій Сирії і РФ В Дамаску. Асад нібито навіть порівняв свою державу з Україною.

“Спроби розділити віруючих – це одна з найбільш серйозних проблем не тільки у вас, але і у нас. Сьогодні ми бачимо спроби відокремлення церкви на нашій землі – спробу поділу Антіохійської церкви в Сирії і Лівані”, – висловився він.

Сирійський лідер підкреслив необхідність “перешкоджати цьому поділу на всіх міжнародних майданчиках”. “Інакше у нас будуть сотні православних церков і тільки один Ватикан”, – сказав Асад.

Надання Томосу ПЦУ він назвав штучною спробою розкольника, додавши при цьому, що Росія “мирно співіснувала з Заходом 20 років”, однак тепер “на неї нападають з усіх боків і не збираються зупинятися”.