У Судані сталися нові сутички протестувальників з поліцією



У Судані тривають антипрезидентські протести, поліція в черговий раз застосувала силу.

«Протестувальники, які прийшли до президентського палацу в Хартумі у четвер, побилися з суданської поліцією, антиурядові мітинги в африканській країні поширюються на інші міста і селища», – йдеться в повідомленні.

Протестувальники, скандуючи “Свобода, мир, справедливість!” зібралися в центрі Хартума і почали свій марш, але поліція швидко зупинила їх сльозогінним газом.

Сотні демонстрантів у віці від 20 до 30 років зібралися на вулицях навколо президентського палацу, закликаючи до мирного повстання і відставку президента Омара аль-Башира, тоді як поліцейські заблокували підходи до урядових будівель.

Нагадаємо, з початку масових протестних виступів в Судані в середині грудня загинули 24 людини.