Собчак раптово приїхала в Київ і відразу оскандалилася

Журналістка і російська політик Ксенія Собчак приїхала в Київ.

Такий висновок можна зробити з її сторінки в Instagram. Коротке відео, на якому видно Європейська площа, було розміщено у четвер, 17 січня, в розділі Stories. Його Собчак супроводила підписом “Ну привіт, Кіев!”.

У соцмережах відразу ж обурилися написанням столиці України.

“Це якою мовою?”, “Превед сапчаг”, “Шо? Га? Стіки раз їздила. Не знає, як пишеться Київ. Kyiv not Kiev, дуронько”, — пишуть користувачі.

“Ну не може сьогодні будь-яка російська зірка будь свіжості не хайпануть на теми Україні. Ось і ця героїня “Миротворця” Собчак щось подібне сьогодні вчудила. Ще безграмотно написала. Хоча, може, хтось її в Київ на корпоратив запросив?” — прокоментував у своєму Телеграм-каналі блогер Олексій Голобуцький.