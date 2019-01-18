Збити Юлію: Банкова висуває в президенти нардепа Юрія Тимошенко: стали відомі деталі

Депутата Юрія Тимошенко виключать з «Народного фронту» на засіданні фракції, яке відбудеться 17 січня. Причина — намір Тимошенко балотуватися на пост президента України.

Як стверджують джерела видання, станеться це за бажанням Адміністрації президента.

Юрій Тимошенко піде на вибори як самовисуванець. У своєму оточенні депутат стверджує, що «гроші на заставу йому зібрали побартимы».

Згідно з даними з відкритих джерел, Юрію Тимошенко 57 років, він є військовослужбовцем української Національної гвардії, народним депутатом України VIII скликання. Одружений, має чотирьох дітей. Брав активну участь в усіх історичних подіях національно-визвольної боротьби на Прикарпатті з червня 1989 року, в складі «Української Гельсінської спілки», співзасновник товариства «Меморіал» в Коломиї, член Коломийського братства вояків ОУН-УПА, член ГФзОГП Коломийське МРО «Народна самооборона Коломийщини».