В Італії загинули чотири людини, тікаючи від поліції

За попередніми даними, в преследуемом автомобілі могли перебувати члени злочинного угруповання.



Чотири людини загинули, ще один отримав важкі травми в результаті дорожньої аварії в ході переслідування автомобіля силами місцевої поліції на півдні Італії в провінції Казерта.

П’ять чоловік їхали в автомобілі Skoda. Водій відмовився зупинитися на вимогу поліцейського патруля і спробував сховатися. Поліція кілька хвилин переслідувала автомобіль, поки той не вилетів з дороги через небезпечних маневрів.

Інші машини не були зачеплені, однак Skoda перекинулася. Чотири людини загинули на місці події, п’ятий був госпіталізований, його стан оцінюється як важкий.

Ким були загиблими, не повідомляється. Імовірно, вони можуть бути пов’язані зі злочинним угрупованням, яка причетна до кількох пограбувань у регіоні.