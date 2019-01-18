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“Обіцяв вирішити за гроші”: в Дніпрі чиновник Госгеокадастра вимагав хабар в розмірі 31 тисячі доларів

18.01.2019

“Обещал порешать за деньги”: в Днепре чиновник Госгеокадастра вымогал взятку в размере 31 тысячи долларов

Співробітники СБУ під процесуальним керівництвом військової прокуратури викрили на хабарі чиновника. Головний фахівець відділу контролю з використання і охорони земель Госгеокадастра вимагав певну суму за послуги.

Чиновник запросив $ 31 000.

Правоохоронці затримали зловмисника на одній з вулиць Дніпра після отримання всіх грошей. Зараз вирішується питання про оголошення фігуранту справи про підозру у вчиненні злочину і обрання запобіжного заходу. В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування. Заходи з викриття протиправних дій держслужбовця проводилися під процесуальним керівництвом військової прокуратури.

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