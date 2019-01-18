У Київській ОДА нажилися на встановлення відеоспостереження по області

Чиновники Київської обласної державної адміністрації зловживали службовим становищем при укладанні договору на поставку приладів відеоспостереження. Відповідні дані оприлюднені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань України (ЕРДРУ), повідомляє видання «Резонанс».

За даними слідства, посадові особи Київської ОДА, «діючи

за попередньою змовою групою осіб, протягом 2017 року, зловживаючи

службовим становищем здійснили надання незаконних переваг ТОВ

«Основи безпеки» при укладанні договору на поставку приладів

відеоспостереження та іншого обладнання, що спричинило тяжкі наслідки».

Як уточнює ЗМІ, мова йде про реалізацію обласної цільової

програми профілактики та протидії злочинності в Київській області на

2017-2020 роки «Безпечна Київщина». За умовами програми, в 2017 році було

куплено 570 приладів відеоспостереження на загальну суму 5,7 млн грн, 300 систем

швидкого реагування на 3 млн грн, а також 850 одиниць іншого інвентарю ще на

850 тисяч грн.





Пізніше управління з питань оборонної роботи та

взаємодії з правоохоронними органами Київської ОДА оголосило торги по

створення сучасної системи безпеки, проектування, придбання, монтажу,

налагодження, введення в експлуатацію комплексу системи відеонагляду для забезпечення

громадського порядку і громадської безпеки в області. В тендері

брали участь ТОВ «Радіо-Лінк», ТОВ «Интелекшуал Констракшн» і ТОВ «Основи

безпеки», яке і виграло тендер. Договір з переможцем підписали в

грудні 2017 році і тоді ж компанії перерахували 7,8 млн грн.

«У засобах масової інформації в 2018 році була опублікована

інформація про те, що в Київській області не працюють камери відеоспостереження,

хоча на систему відеоспостереження Київська ОДА в 2017 році виділила майже 8 млн

грн, 180 камер не експлуатуються через брак інтернет потужностей», — сказано

у судовій постанові.

В результаті суд задовольнив клопотання слідства для

перевірки документації, що зберігається в Київській ОДА.

Раніше SKELET-info повідомляв, що керівниками областей в Україні є мільйонери, які на своїх посадах встигли ще більше збільшити свій стан. Крім того ЗМІ склали рейтинг найбагатших губернаторів.