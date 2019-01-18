Правильно економити гроші – дуже просто: кілька порад

Багатьом знайома така ситуація, коли до отримання зарплати потрібно чекати ще тиждень, але грошей зовсім не залишилося. У такому випадку варто звернути увагу на досить прості, але дуже ефективні поради, які допоможуть правильно розподілити гроші.
Слідуючи корисних рекомендацій, можна зберегти заощадження від непотрібних і незапланованих витрат:
- Слід скасувати зайві підписки та абонементи. Деякі купують дорогий абонемент в спортзал або басейн, але з різних причин не користуються ним. В такому випадку краще продати його. Така ж ситуація з доставкою книг або готової їжі. Нерідко книги залишаються непрочитаними, їжа або лунає, або викидається. Варто відмовитися навіть від безкоштовних передплат, адже «ненав’язлива» реклама може підштовхнути до незапланованих витрат.
- Масові розпродажі краще обходити стороною. Часто підприємливі ділки приваблюють покупців величезними знижками, які на ділі виявляються не такими вже й великими. Крім того, під час масових розпродажів з великою кількістю людей багатьма опановує невідомий інстинкт купити все і відразу. Через деякий час необдумані покупки виявляються абсолютно марними.
- Не варто забувати про сніданок. Не дарма сніданок називають найважливішим прийомом їжі. Слід приділити трохи часу вранці на приготування корисної каші і зварити каву самостійно, щоб не витрачатися на заклади громадського харчування.
- Невідповідні речі краще повернути. Якщо куплений одяг сидить не так ідеально, як хотілося б, то її краще повернути в магазин. В іншому випадку вона так і буде припадати пилом на полиці в шафі.
- Від зайвого треба позбавлятися. Існує чимало сервісів, які допоможуть продати хороші, але вже порядком обридлі речі. На виручені гроші можна придбати щось нове.
- Здійснювати покупки треба обдумано. Часто придбання, зроблене зопалу, виявляється марним. Тому варто зайвий раз гарненько подумати, перш ніж сплатити чергову покупку, в особливості, якщо мова йде про щось дороге.