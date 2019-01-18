Євген Кошовий з “Квартал 95” звернувся до українців

Актор зі студії “Квартал 95” Євген Кошовий звернувся до українців з попередженням про провокації, які готуються під ім’ям політичної сили Зеленського. Про це в п’ятницю, 11 січня.



У відеозверненні Кошовий повідомив, що “Команда Зеленського” не збирає ніяких мітингів і акція, а також попередив про можливі провокації з боку конкуруючих політичних сил.

“Ніяких мітингів і акцій ми не збираємо. Ні безкоштовних ні за гроші. Це все фейк! Будь ласка будьте розумними не ведіться.”, – заявив Євген Кошовий.

В коментарях передплатники підтримали команду Зеленського та Євгена Кошового.

“Жека, ви молодці. Я вас люблю!!!”, – написала Світлана.

“Ви класні, ми Вас чуємо!”, – додала Оксана.

“Жека, та ти якщо що то будеш міністром закордонних справ як в слузі народу?” – запитав Федер.