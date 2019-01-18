Шатдаун в дії. Трамп скасував поїздку делегації США на Всесвітній форум у Давосі

Президент США Дональд Трамп скасував поїздку американської делегації на Всесвітній економічний форум в Давосі з-за шатдауна.

Спочатку передбачалося, що делегацію США на ВЕФ очолить сам Трамп. Проте 10 січня він написав у Twitter, що скасує цей візит із-за суперечок про посилення контролю над американо-мексиканської кордоном між Білим домом і Конгресом США.

Пізніше двоє представників американської адміністрації заявилио те, що делегацію очолять міністр фінансів Стівен Мнучин і держсекретар США Майкл Помпео.



До її складу повинні були увійти міністр торгівлі Уілбур Росс, представник США на торгових переговорах Роберт Лайтхайзер та заступник керівника апарату Білого дому з політичних питань Кріс Ліддел.

Нагадаємо, що з 22 грудня минулого року в США частково припинена робота федерального уряду через відсутність бюджетних коштів. Це сталося через те, що республіканцям і демократам в Конгресі не вдалося узгодити параметри бюджету, в який Трамп і його однопартійці хочуть включити кошти на спорудження бар’єру на кордоні з Мексикою. Демократи заявляють, що ніколи не схвалять виділення на це грошей з федеральної скарбниці. Адміністрація республіканця Трампа вимагає асигнувати з бюджету на ці цілі $5,7 млрд.