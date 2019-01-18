В результаті вибуху в столиці Колумбії загинула 21 людина

На даний момент відомо про загибель 21 людини в столиці Колумбії.

Повідомляється, що, за даними поліції, число загиблих в результаті теракту в Боготі зросла до 21. Також повідомляється про не менше 68 постраждалих. За офіційними даними, теракт був здійснений шляхом підриву автомобіля, в якому знаходилося 80 кг вибухових речовин.

“На жаль, попередні втрати – 21 загиблий, включаючи відповідального за інцидент, і 68 поранених”, – йдеться в заяві колумбійської поліції.

У той же час відзначається, що 58 постраждалих вже виписані з лікарні.