Екс-директор «Буковелю» Шевченко балотується у президенти

Позафракційний народний депутат Олександр Шевченко подав документи для реєстрації кандидатом у президенти України у Центральну виборчу комісію. Депутат подав документи від партії «Українське об’єднання патріотів — КРІП», повідомили в прес-службі політичної сили.

Згідно з повідомленням, партія висунула Шевченка кандидатом під час

з’їзду 17 січня, де він переміг на внутрішньопартійних праймеріз.

Шевченко був обраний депутатом на виборах 2014 року в окрузі №83

Івано-Франківської області, висувався партією «Блок Петра Порошенка».

До цього він був директором і засновником відомого туристичного

комплексу «Буковель».

Раніше SKELET-info повідомляв, що на проведення президентських виборів і виборів до Верховної Ради витратять понад 4 мільярдів гривень з держбюджету.