Сумнівні тендери «Енергоатому» і розвиток атомної енергетики України

Україна стоїть на порозі невідворотних змін. Мова, в першу чергу, йде про енергонезалежності нашої держави. У серпні 2017 року Кабінет міністрів України прийняв «Енергетичну стратегію України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентність». Наріжним каменем цієї стратегії є розвиток атомної і ядерної енергетики в Україні.

Президент України Петро Порошенко з численних трибун наполягає на тому, що Україна в найближчому майбутньому повинна стати енергонезалежним і енергоефективним державою. Один з ключів до енергонезалежності у вигляді законопроекту сьогодні знаходиться на розгляді в комітетах ВР України. Покликання законопроекту – широко відкрити двері назустріч розвитку української атомної енергетики, але головна заковика полягає в тому, чи вистачить у коаліції рішучості, сміливості та патріотизму, щоб напередодні виборів знайти 226 голосів і прийняти такий необхідний для нашої країни закон.

АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – ОСНОВА ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Енергетичною стратегією України передбачено, що частка атомної генерації в загальному обсязі виробництва електроенергії буде тільки рости. До речі, на сьогодні атомна енергетика є ключовою галуззю української економіки, яка забезпечує генерацію більше половини всієї електричної енергії України.

На практиці це означає, що за період дії стратегії необхідно буде здійснити будівництво та ввести в експлуатацію понад 10 блоків АЕС. Ця робота вже частково почалася, але на шляху до втілення в реальність всього задуманого може виявитися безліч перешкод, які (окрім прийняття необхідних законів) стосуються якості що проробляються робіт, компетентності фахівців і необхідності швидко проводити державні закупівлі (тендери) потрібних елементів для модернізації і належного функціонування енергетичної системи України. У цьому питанні детально розбиралися наші журналісти.

ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ ВИМАГАЮТЬ ВРЕГУЛЮВАННЯ ЗАКОНАДАТЕЛЬНОГО

В контексті реалізації Енергетичної стратегії, Україна розглядає атомну енергетику як один з найбільш ефективних низьковуглецевих джерел енергії. Цикл спорудження нових ядерних потужностей від початку виконання передпроектних робіт до введення об’єкта в експлуатацію триває близько п’ятнадцяти років. Таким чином, реалізація Енергетичної стратегії-2035 повинна здійснюватися в стислі терміни, а закупівля необхідних товарів, робіт і послуг у суворій відповідності з чинним ядерним законодавством, орієнтованим на безумовний пріоритет забезпечення ядерної та радіаційної безпеки. Цей підхід вимагає непорушних компетентності і професіоналізму від контрагентів-виконавців і постачальників товарів і послуг.

Визначення постачальника товарів, послуг у сфері ядерної енергетики має свої особливості. Вибір перспективних ядерних технологій для будівництва нових енергоблоків АЕС в Україні (включаючи розробку критеріїв вибору нових типів ядерної технології для заміщення діючих енергоблоків АЕС з забезпеченням стійкості атомної енергосистеми, розробки переліку можливих для України нових типів реакторних технологій) буде здійснюватися шляхом проведення міжнародних конкурсів, обіцяють в уряді.

Проект АЕС складається з тисяч одиниць обладнання, виробник якого переважно визначається на стадії ТЕО і проектування, узгоджується з обраним постачальником ядерних технологій з урахуванням можливої кооперації виробництва обладнання та виготовлення вітчизняними виробниками, проходить узгодження з Держатомрегулювання при узгодженні специфікацій на поставку. Внесення змін до прийняті проектні рішення на стадії розробки проекту і робочої документації за результатами проведення відкритих торгів затягне процес проектування (постійні зміни в проектних рішеннях і їх узгодження), закупівель (істотні терміни виготовлення основного обладнання) та відповідно до будівництва енергоблоків АЕС на невизначений строк, що буде призводити до додаткових витрат коштів.

Відомо, що найближчим часом планується провести ремонти кількох блоків українських АЕС. За повідомленнями ДП «НАЕК «Енергоатом», в поточному році відбудуться громадські слухання щодо будівництва блоків №3-4 Хмельницької АЕС, а саме початок будівництва має розпочатися в 2021 році.

Але щоб всі ці грандіозні плани і стратегії не стали утопією, необхідно впровадити ряд законодавчих змін, покликаних прискорити розвиток атомної енергетики в Україні. Зокрема, зараз ведеться серйозна робота по внесенню змін до ЗУ «ПРО публічних закупівель». Ініціаторами змін, за нашою інформацією, виступає ДП «НАЕК «Енергоатом» та ряд депутатів з парламентського Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

Законопроект спрямований на підвищення ефективності здійснення процесу публічних закупівель і ставить своєю метою полегшити дії експлуатують ядерні установки організацій, запобігати виникненню аварійних ситуацій. Адже сьогодні, як показує практика, ми маємо дуже багато проблемних тендерів, про що розповімо далі більш докладно на прикладі ДП «НАЕК «Енергоатом».

Останнім часом ми дуже часто стикаємося з таким явищем, як некомпетентність учасників тендерів, які, бачачи захмарні суми тендерних пропозицій, особливо не заморочуються з відповідністю їх пропозицій технічним умовам та характеристикам, які необхідні замовникам. Фірми, оформлені як ТОВ, в яких, приміром, працює всього 3-4 людини, займаються просто ксерокопіюванням. Тобто, замість того, щоб задіяти великий професійний штат наукових співробітників в кілька сотень людей, що відповідають за відповідність товару технічним вимогам замовника та інші нюанси, пов’язані з атомною енергетикою, хлопці купують пачку паперу і, без розбору, копіюють тендерну документацію (той, що необхідно замовнику за умовами публічної закупівлі), специфікації і т. д., абсолютно не розбираючись в тому, чи дійсно їх продукція підходить замовнику. Їм лише б виграти тендер, а далі, як кажуть, трава не рости. Найсумніше в цій історії, що сьогодні в Україні дуже часто такі компанії перемагають в прилюдних торгах. Надалі такого роду ТОВ, не володіючи достатнім рівнем компетенції, створюють чималі проблеми замовникам. Нагадаємо, що атомна енергетика пов’язана з великими небезпеками і питання безпеки і технічної відповідності продукції відіграє вирішальну роль в таких закупівель. У зв’язку з цим, в кулуарах парламенту і владних кабінетів давно гуляє думка про те, щоб обмежити право різних ТОВ, не мають досвіду і репутації на ринку, приймати участь у таких торгах. Ідея полягає в тому, щоб дати це право лише генпроэктировщикам і великим консорціумам, що включають науково-дослідні інститути, що спеціалізуються на атомній енергетиці, які добре зарекомендували себе на ринку. Власне, такі зміни давно назріли, такі правила в Європі, куди ми так завзято прагнемо. Але поки що маємо те, що маємо.

«ЕНЕРГОАТОМ» І СУМНІВНИЙ ТЕНДЕР З РОСІЙСЬКИМ ДУШКОМ

Як стало відомо нашим журналістам, ДП «НАЕК «Енергоатом» (замовник закупівлі) розмістило на сайті PROZORRO оголошення про закупівлю товарів за номером UA-2018-10-10-001589-а, а саме: «Комплект сильфонних компенсаторів для ВП ХАЕС» — на загальну суму 119 793 513, 60 гривень з ПДВ. Зазначені торги вирішено було провести за процедурою відкритих торгів з відкритою кваліфікацією.

Тендерні пропозиції подали наступні учасники:

ТОВ «СТРОЙПРОЕКТСЕРВИС»

ТОВ «УКРАТОМ СЕРВІС»

SIA «Zodiak Plus»

ТОВ ДК “Інтро»

ALTECO ACTION TRADE KFT

Згідно з рішенням тендерного комітету Замовника, яке опубліковане в системі електронних закупівель 18.12.2018 (Протокол розгляду тендерних пропозицій учасників на закупівлю ДК 021:2015 44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби обсадні труби, тюбінги і супутні вироби ( Комплект сильфонних компенсаторів для ІВ ХАЕС) № 5970 від 18.12.2018) до аукціону за даними торгів було допущено всього чотирьох перерахованих вище учасника за винятком – ТОВ «УКРАТОМ СЕРВІС», тендерна пропозиція якого була відхилена з надуманих формальних причин, як то несуттєві описки у тендерній документації та нібито невідповідність технічним вимогам та умовам Тендерної документації, що, як з’ясувалося згодом, не відповідає дійсності. Так, наприклад, Тендерний комітет «Енергоатому» заявив, що запропонований ТОВ «УКРАТОМ СЕРВІС» компенсатор, є одноплоскостным (дозволяє переміщення лише в одній площині) і нібито не відповідає технічним вимогам і умовам замовника. Насправді ж це зовсім не відповідає дійсності, що пізніше було документально підтверджено Київським науково-дослідним і конструкторським інститутом, що спеціалізується на атомній енергетиці. Що і говорити, обрана експертна організація є флагманом української атомної енергетики, унікальним у своїй галузі інститутом, який є єдиним в Україні, здатним виконувати функції генерального проектувальника об’єктів атомної енергетики.

Забігаючи наперед, зауважимо, що для представників ДП «Енергоатом» та їх тендерного комітету стало великим сюрпризом стала поява на тендері нежданого і кваліфікованого учасника ТОВ «УКРАТОМ СЕРВІС», який, на відміну від інших учасників, що запропонував сильфонні компенсатори не російського, а європейського виробництва (підприємство з Хорвати Duro Dakovic Kompenzatori d.o.o., офіційним представником якого в Україні є ТОВ «УКРАТОМ СЕРВІС»). Мало того, що продукція європейського виробника є більш якісною, так ще й вартість її нижче. Але купувати якісну продукцію європейського виробництва за нижчою ціною явно не входило в плани замовника закупівлі.

Як наслідок відмови з боку Тендерного комітету замовника допустити до участі у торгах ТОВ «УКРАТОМ СЕРВІС», підприємство було змушене відстоювати свої позиції в Антимонопольному комітеті України, який в ці дні розглядає скаргу ТОВ «УКРАТОМ СЕРВІС» і хорватського підприємства Duro Dakovic Kompenzatori d.o.o.(далі – DDK). Більш того, фахівці ТОВ «УКРАТОМ СЕРВІС» звернулися в Київський науково-дослідний та конструкторський інститут «Енергопроект», який раніше виконував обов’язки генерального проектувальника Рівненської та Хмельницької АЕС, щоб отримати кваліфіковані висновки щодо визначення відповідності пропозицій виробника Технічним вимогам та умовам на поставку предмета закупівлі, технічної можливості виробника виготовити і поставити зазначені сильфонні компенсатори, також здійснювати технічне супроводження заявки ТОВ «УКРАТОМ СЕРВІС» при подальшій процедурі торгів.

Висновки НДІ виявились не втішними, як для замовника закупівлі — ДП «НАЕК «Енергоатом», так і для інших учасників тендеру, які чомусь були допущені до торгів, але про це ми розповімо нижче.

Для того, щоб переконатися в якості продукції DDK, експертна організація направила свого фахівця на виробництво в Хорватію. Цей візит показав, що хорватське підприємство DDK є таким, яке спеціалізується безпосередньо на виготовленні сильфонних компенсаторів широкого діапазону типів і розмірів, що використовуються в різних галузях промисловості, включаючи об’єкти атомної і теплової енергетики. Продукція підприємства має велике коло споживачів як на підприємствах Західної Європи, так і Азії та СНД.

Фахівці науково-дослідного інституту, вивчивши всі матеріали і здійснивши необхідні експертизи, прийшли до спільного висновку, що пропозиція ТОВ «УКРАТОМ СЕРВІС» в частині сильфонних компенсаторів повністю відповідає зазначеному об’єкту закупівлі та наведеним у «Технічних вимог і умов поставки розвантажених сильфонних компенсаторів (Ду1600) і зсувного компенсатора (Ду 800). Хмельницька АЕС, Енергоблок №1).

Крім того, фахівці перевірили на відповідність Технічним вимогам та умовам пропозиції решти учасників. Як з’ясувалося, всі вони (навіть ті підприємства, у яких нібито європейська прописка) пропонують продукцію російського виробництва. Або ж вказують в якості виробника такі підприємства, які ніколи не виробляли подібну продукцію. Зокрема, говорячи про російської продукції, учасники тендера пропонують «Енергоатому» сильфонні компенсатори виробництва НПФ «Сілко» і АТ «НВП «Компенсатор» (Санкт-Петербург), розроблені ще в 2003 році НПФ «Сілко». Більш детально з висновками можна ознайомитися в листі, адресованому АМКУ, який, нагадаємо, розглядає скаргу на допуск до торгів ТОВ «УКРАТОМ СЕРВІС». Висновки експертної організації ми опублікуємо в наступних публікаціях.

Примітно, що на розгляду скарги ТОВ «УКРАТОМ СЕРВІС» представники тендерного комітету зі зрозумілих причин навіть соромляться приходити, а ті, хто розглядає справу, вказують, що питання технічне і залишають його без коментарів. Пропонуємо вашій увазі фрагмент відео з засідання АМКУ, повну версію якого ми викладемо в наступних частинах нашого розслідування.

У будь-якому випадку нам залишається сподіватися на перемогу здорового глузду і те, що в «Енергоатомі» все-таки переглянуть своє рішення. Також хотілося б, щоб парламентарі прийняли всі необхідні закони для розвитку атомної енергетики в Україні. Ми будемо стежити за розвитком подій.

Продовження слідує…

Ігор Петровський, спеціально для “ОРД”

Сумнівні тендери «Енергоатому» і розвиток атомної енергетики України оновлено: Січень 18, 2019 автором: Redactor