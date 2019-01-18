У Росії два винищувачі зіткнулися в небі: перші подробиці

У Росії на Далекому Сході 18 січня прямо в повітрі зіткнулися два винищувачі Су-34. Доля екіпажу невідома, проте, за деякими даними, команда одного встигла катапультуватися.

“Два Су-34 йшли з боку моря і зіткнулися в повітрі. Про долю обох екіпажів нічого невідомо, проводиться пошукова операція”, — пояснив співрозмовник.

Він уточнив, катастрофа сталася під час польотів над Татарською протокою в Хабаровському краї.

“Недалеко від селища Нельма Радянсько-Гаванського району зникли з радарів два Су-34, імовірно вони зіткнулися в повітрі”, — повідомило джерело агентства.

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В ході пошукової операції стало відомо, що один літак, екіпаж якого катапультувався, звалився в море. Другий винищувач, за попередніми даними, може повернутися на базу.