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У столиці Бельгії звалився міст

18.01.2019

В столице Бельгии рухнул мост

Вчора, 17 січня, у столиці Бельгії Брюсселі обвалився міст через міський канал Виллебрук.

“Весь трафік на бельгійському каналі Брюссель-Виллебрук, є вантажним сполученням між столицею і гирлом Шельди навколо Антверпена, був зупинений як мінімум до суботи, 19 січня, після аварії на мосту”, – заявили в поліції.

За даними місцевих екстрених служб, при аварії ніхто не постраждав. Причина обвалення встановлюється поліцією.

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