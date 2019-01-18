У столиці Бельгії звалився міст

Вчора, 17 січня, у столиці Бельгії Брюсселі обвалився міст через міський канал Виллебрук.

“Весь трафік на бельгійському каналі Брюссель-Виллебрук, є вантажним сполученням між столицею і гирлом Шельди навколо Антверпена, був зупинений як мінімум до суботи, 19 січня, після аварії на мосту”, – заявили в поліції.

За даними місцевих екстрених служб, при аварії ніхто не постраждав. Причина обвалення встановлюється поліцією.