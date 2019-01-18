Пентагон наводить F-22 на С-300, «Печору» і комплекс «Бук»

В опублікованій заяві зовнішньополітичного відомства США говориться, що Америка всіма силами підтримає голову опозиційного Конгресу Венесуели Хуана Гуайдо, який «готовий тимчасово вступити на посаду президента замість (законного глави держави — авт.) Мадуро».

Видання The Wall Street Journal пише, що державний секретар Майк Помпео на початку 2019 року зустрівся з Гуайдо і пообіцяв тому місце глави Венесуели. «Режим Мадуро нелегітимний, і Сполучені Штати будуть продовжувати … старанно працювати, щоб відновити справжню демократію в цій країні», — сказав Помпео. Більш того, вже призначено час «Ч». У Каракасі масові протести, керовані з Вашингтона, стартують 23 січня. Саме в цей день у 1958 році був повалений тодішній президент Венесуели Маркос Хіменес.

Якщо Мадуро застосує силу для наведення правопорядку, то і Америка не залишиться осторонь. З такою загрозою виступив радник з нацбезпеки США Джон Болтон. Що показово: голова Організації американських держав (ОАД) Луїс Альмагро слідом за Трампом вже поспішив визнати Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

Між тим, за повідомленням WSJ, венесуельські військові рішуче підтримують Мадуро. Отже, сьогодні як ніколи велика ймовірність збройного конфлікту, який може початися вже в кінці поточного січня.

Для Трампа — це шанс реабілітуватися після провальної операції з денуклизации з Північною Кореєю, яку, нагадаємо, 45-й президент США пообіцяв стерти з лиця землі, а також після безглуздих погроз на адресу Ірану. Якщо Мадуро буде повалений силою, американське суспільство закриє очі на провал в Афганістані і в Сирії. Крім того, «маленька переможна війна» допоможе главі Білого дому пом’якшити ряд важких внутрішньополітичних проблем, включаючи конфронтацію з демократичною більшістю в Палаті представників.

Мандат на силове відновлення «демократії» від ОАД де-факто отримано. 17 учасників цієї організації, а також США і Канада, вже визнали Мадуро президентом-самозванцем. Схоже, Вашингтон для себе все вирішив, так як Держдеп назвав «проблему Каракаса» внутрішньо американської. Значить, янкі обійдуться без Радбезу ООН.

Каракас є зручним ворогом для Пентагону, на відміну від Пхеньяну і Тегерана, які можуть «дістати» союзників США, Японію і Ізраїль.

Враховуючи, що частина населення, яка підтримує опозиційний Конгрес Венесуели, буде озброєна вогнепальною зброєю, то головне завдання Міноборони США зводиться до завоювання панування в повітрі, з тим, щоб підтримати наземну операцію повстанців.

Тим не менш, плануючи атаку на Венесуелу, Пентагон усвідомлює чинник потужної протиповітряної оборони Венесуели, створеної в період дорогої нафти. Як пише заокеанське аналітичне видання Real Clear Defense, сьогодні небо над цієї південноамериканської країною закрито краще, ніж у більшості країн ОАД.

Панування в повітрі над Боліваріанської Республікою будуть захищати 23 важких перехоплювачів Су-30МКВ і 12 багатоцільових винищувачів F-16, куплених, правда, ще в 1984 році. Крім того, ППО цієї південноамериканської країни мають 2 дивізіонів ЗРК С-300ВМ «Антей-2500», 12 мобільних установок Бук-2МЭ, а також 11 дивізіонів «Печора-2М».

Таким чином, Каракас побудував потужну ешелоновану протиповітряну оборону, причому «Антей», крім боєприпасів «земля-повітря», призначених для перехоплення ворожих літаків, має ще й ефективні протиракети.

Нагадаємо, у 2013 році до Венесуели завершилися поставки великої партії російського озброєння, яке, крім перерахованих вище систем, включає в себе танки Т-72Б1, реактивні системи залпового вогню «Смерч», берегові ракетні комплекси «Бал-Е», комплекси керування вогнем «Машина-М», самохідні гаубиці «Мста-С».

Багато в чому, саме новітні системи ППО російського виробництва були головною перешкодою на шляху американського вторгнення. Якщо розібратися, «союзників» у Мадуро немає. Вашингтон впевнений, що ні Москва, ні Пекін не підтримають Каракас, коли Пентагон почне операцію «демократизації». Гавана обмежиться заявами.

За відомостями американської військової розвідки, венесуельські Су-30 оснащені цілим арсеналом передових ракет «повітря-повітря». Це зброя поряд з бортовою апаратурою РЕБ і сучасною авіонікою, а також з урахуванням високої маневреності, представляє смертельну небезпеку для всіх типів винищувачів ВПС США, крім F-22 Raptor, які мають порівнянну з «Сушкою» ступінь маневреності.

Пентагон визнає, що ВПС США після війни з В’єтнамом ще не стикалися з такою потужною бойовою авіацією. Операції в Іраку, Югославії та в Лівії — не в рахунок, так як, максимум, чим володіли ці країни, — це невеликим числом Су-27. Сьогодні ж практично всі американські винищувачі, включаючи найбільш масові — F-15 Eagle, F-18E Super Hornet, явно програють Су-30МК2 «покоління 4+». Цікаво, що для боротьби з венесуельськими «Сушками 4+» в Америці спішно розробляється літак F-15X, поставки якого, однак, почнуться лише на початку 2020-х років.

Отже, якщо США почнуть війну проти Венесуели, то на початковому етапі будуть застосовуватися тільки F-22 Raptor, чий «прихований» профіль і потужний двигун F119 здатний забезпечити необхідні протиракетні можливості в оспорюваному повітряному просторі. Побічно про це свідчить факт термінового озброєння «Рапторов» новітніми ракетами «повітря-повітря» AIM-120D з радіусом дії 180 км. Крім того, в літаку F-22 підвищили «скритність» за рахунок нових технологічних рішень.

Що краще — Су-30 або F-22, залишимо для суперечок армії експертів, у тому числі «диванних». Однак наведемо думку американського повітряного командування: за даними ВПС США, радари Су-30 гарантовано не виявляють Raptor на відстані більше 130 км, в межах якого діють сучасні російські ракети «повітря-повітря». Завдяки цьому «двадцять другій» з ракетою AIM-120D має перевагу перед Сушінням 4+».

Тим не менш, це не означає стовідсоткове ураження Су-30 з-за високої протиракетної маневреності російського літака. Плюс до цього ЗРК С-300 все-таки здатний «побачити» F-22 на відстані до 250 км і оповістити ВПС Венесуели про потенційну загрозу в повітрі.

Так що можна говорити про «фіфті-фіфті» (50 на 50), якщо порівнювати рівні умови повітряних боїв. Але на боці американців може виступити високий професіоналізм льотчиків і більш довгі руки у вигляді AIM-120D. Саме тому Пентагон вважає, що для встановлення переваги в повітрі російський винищувач Су-30 необхідно позбавить «око Антея».

Для цього на постійне чергування заступлять літаки далекого радіолокаційного оповіщення та управління AWACS E-3, «годувати» яких будуть стратосферні заправники Boeing KC-135. Літати вони будуть над Карибськими островами, тобто поза досяжності ВПС і ППО Венесуели. Таким чином, американські льотчики F-22 отримають картинку в реальному масштабі часу, тоді як пілоти Су-30 обмежаться зонами видимості ЗРК С-300.

Більш того, отримана від AWACS E-3 інформація стане целеуказанием для важких бомбардувальників B-1B Lancer і B-52, які здатні наносити точні удари по венесуельським цілям зі наддалеких відстаней. Вважається, що група бомбардувальників B-52, кожен їх яких може одночасно випустити 20 ракет AGM-86, здатна пробити оборону ЗРК-300, навіть якщо «Антеї» перехоплять до 95% зазначених боєприпасів. Просто не вистачить протиракет, щоб зупинити таку зграю.

Крім того, Real Clear Defense, з посиланням на джерела у військовій розвідці, стверджує, що венесуельські аеродроми, де базуються Су-30, захищені «Буками» в недостатній кількості. Але найголовніше, Каракас не побудував мережу підземних тунелів для скритного переміщення ЗРК С-300, як це зроблено в РФ або в КНДР. Мобільність ППО є хорошим засобом пасивного захисту, тим не менш, супутники рано чи пізно скорегують напрямок ракет.

Коротше кажучи, Пентагон потирає руки: щоб успішно протистояти американцям, Венесуела повинна мати анти-супутникове зброю, а також ракети «земля-повітря» для знищення AWACS E-3, яким володіє Росія чи Китай.

Навіть якщо ВПС США, навалившись гігантської масою, зможуть знищити авіацію і ППО Боліваріанської Республіки, в будь-якому випадку країна буде ввергнута в хаос громадянської війни, оскільки на стороні Мадуро виступає дві третини місцевого населення, в тому числі сільського. Але на такі «дрібниці», як сотні тисяч жертв серед мирного населення, у Вашингтоні давно вже не звертають уваги.