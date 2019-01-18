Зґвалтування поліцейської в Росії: у справі знайшли сліди чотирьох жінок

У справі зґвалтування поліцейської в Уфі (Росія) з’явився несподіваний поворот. Експертиза показала, що на речах жертви знайшли сліди ДНК чотирьох жінок.

Рустам Ібрагімов, адвокат обвинуваченого у зґвалтуванні Едуарда Матвєєва, повідомив, що справу спеціально затягують.

“Як мені здається, результати однієї експертизи по нашій справі вже готові. Це стосується експертизи по речей потерпілої. Фахівці повинні були визначити, хто доторкався до дознавательницы в той день. Аналіз по речей проводили в Казані. Але зараз чомусь повторно вирішили його зробити. А ось піднігтьові зразки та змиви доправили на обстеження до Москви. Звідти і зовсім тиша”, – зазначив він.

Юрист підкреслив, що перший результат експертизи показав наявність чужої ДНК на речі потерпілої.

“Нам кажуть, що на джинсовій сорочці, в якій потерпіла перебувала в день події, виявлені сліди епітелію чотирьох жінок. Зауважте, саме жінок. Щоб ще раз переконатися, що це були жінки, спеціалісти повторно взяли проби у подруги потерпілої, дружки, яка була присутня на вечірці і матері дознавательницы. Швидше за все, їх сліди і були на одязі”, – повідомив адвокат.

Судмедексперт Роман Лисев додав, що перевірка речових доказів затягується через складності експертизи.

“Експертизу по даній справі, швидше за все, проводять в спеціальній лабораторії при СК РФ або прокуратурі. Наскільки я знаю, така установа пристойно завантажена. У цій лабораторії аналізи досліджуються в порядку загальної черги. Тому справа уфімської дознавательницы може затягнутися на місяці”, – повідомив він.