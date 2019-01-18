Микола Клочко: урвати наостанок і як можна більше!

Саме так поводиться губернатор Сумської області Микола Клочко. Так, згідно з їм же поданої декларації у грудні 2018 року він отримав заробітної плати 150 тисяч гривень за місяць!

Тобто зарплата чиновника зросла за рік більш ніж 10-ть(!) раз, і це при тому, що зарплата прем’єр -міністра Гройсмана за фактом в рази менше, ніж у сумського керівника.

Вражає факт отримання грошей Клаптиком на поліпшення соціально-побутових умов. Мабуть побудований за час губернаторствования на відкатні (читай поцуплені) гроші будинок в центрі Сум (площею понад 500 кв. м.) його вже не влаштовує і він хоче розширюватися. Ясна річ, що пенсія у такого горе-чиновника буде не менше 50-ти тисяч гривень, а ніяк не 1,5 тисячі, як у простих українців.

Цікаво, а як на це все дивиться кандидат у президенти Петро Порошенко? Адже саме Голова ОДА буде очолювати виборчий штаб кандидата і разом із ще одним керівником Сумської області — головою облради Володимиром Токарем, буде розповідати людям як при Порошенко стало жити добре. І вони будуть праві — якраз їм і стало добре жити, маючи космічні зарплати і будинки-палаци разом з новими багатомільйонними Мерседесами.

Ось тільки дозволять жителі Сумщини продовжувати грабувати рідну область цій зграї-лійці під прикриттям чинного Президента? Відповідь очевидна. А тому грабіж і дерибан Сумської області такими недолугими керивниками буде тільки посилюватися. Адже щури вже відчули, що корабель тоне, а тому ми будемо уважно й далі відстежувати всі схеми, які зараз розкриваються і інформувати наших читачів про те, як такі Клаптики грабують простих українців.

Продовження слідує…