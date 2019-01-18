Китай тестує протичовновий вертоліт Z-8L

Китайський Z-8L – багатофункціональний вертоліт, який може як перекидати особовий склад, так і “блокувати” ворожі підводні човни.

Повідомляється, що вертоліт належить до лінійки Z-8 і відрізняється збільшеними зовнішніми паливними баками. З цієї причини, він, ймовірно, отримає назву Z-8L.

Новинка може проводиться в різних комплектаціях, які підійдуть під виконання різних завдань. Наприклад, Z-8L може використовуватися для перекидання особового складу, для проведення рятувальних операцій і навіть для пошуку “блокування роботи” ворожих підводних човнів.

Відзначається також, що свій перший політ Z-8L здійснив в кінці 2017 року.