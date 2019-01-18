Фукс отримав 30 державних газових родовищ — журналіст

Павло Фукс

Державна компанія «Надра України» фактично подарувала частку в газовому бізнесі російсько-українському олігарху Павлу Фуксу – в результаті країна втратила сотні мільярдів гривень. Про це повідомив журналіст-розслідувач Дмитро Гнап на своїй сторінці в Facebook.

Так, «Надра України» вийшла зі складу засновників ТОВ «Іст Юэроп

Петролеум», в якій мала 33%. Раніше компанія мала назви «Голден Деррік» та

створив її міністр екології та природних ресурсів часів президента Віктора побіжного

Януковича Едуард

Ставицький.

Ставицький контролював 67% компанії, решта належала

державі для того, щоб безкоштовно отримувати родовища, пише журналіст. Після

його втечі, бізнес потрапив у руки Фукса.

«Ставицький втік з країни, кинувши будинку 42 кг золота і $5 млн.

Газові надра він теж не міг прихопити з собою. Вони повернулися державі. Але…

Через деякий час «Голден Деррік» прибрав до рук російський ділок Фукс», –

зазначив Гнап.

Компанію перейменували в «Іст Юэроп Петролеум», в результаті

в руках Фукса виявилося три десятки газових родовищ. Тепер же, фактично,

держава подарувала олігарху свою частку в газовому бізнесі.

Фінансові показники компанії не розголошуються. Однак тільки

у Полтавській області родовища газу оцінюються в 8 млрд кубометрів. По актуальній

ринковою ціною, додає Гнап, такий обсяг газу оцінюється в понад 7 тлрн грн.

«Скільки ми все втратили? Сотні мільйонів доларів. Можливо,

набагато більше. Точна сума невідома. Бо тільки в вкрадених влітку Фуксом десяти

газових родовищах у Полтавській області запаси газу оцінюються в 8 млрд. кубів.

Запаси на інших родовищах невідомі, але це дуже перспективні ділянки

– Ставицький знав, що крав. І Фукс теж», – констатує журналіст.

Ми стаємо свідками масштабного пограбування країни. На це не наважився режим Януковича. А за Порошенка це сталося….

Posted by Dmytro Gnap on Thursday, January 17, 2019

Раніше SKELET-info повідомляв, що компанії, які пов’язують з Фуксом і братами Кацубами(екс-заступник голови «Нафтогазу України» Олександр Кацуба і його брат Сергій Кацуба) отримали ділянки родовищ у Полтавській області без конкурсу.

Також журналісти підловили Володимир Кацубу, коли він

вимагав у Фукса готівкові гроші. А американські ЗМІ знайшли зв’язок Фукса з головою

Державної служби геології та надр України Олегом Кирилюком.