Фукс отримав 30 державних газових родовищ — журналіст

Павло Фукс
Державна компанія «Надра України» фактично подарувала частку в газовому бізнесі російсько-українському олігарху Павлу Фуксу – в результаті країна втратила сотні мільярдів гривень. Про це повідомив журналіст-розслідувач Дмитро Гнап на своїй сторінці в Facebook.
Так, «Надра України» вийшла зі складу засновників ТОВ «Іст Юэроп
Петролеум», в якій мала 33%. Раніше компанія мала назви «Голден Деррік» та
створив її міністр екології та природних ресурсів часів президента Віктора побіжного
Януковича Едуард
Ставицький.
Ставицький контролював 67% компанії, решта належала
державі для того, щоб безкоштовно отримувати родовища, пише журналіст. Після
його втечі, бізнес потрапив у руки Фукса.
«Ставицький втік з країни, кинувши будинку 42 кг золота і $5 млн.
Газові надра він теж не міг прихопити з собою. Вони повернулися державі. Але…
Через деякий час «Голден Деррік» прибрав до рук російський ділок Фукс», –
зазначив Гнап.
Компанію перейменували в «Іст Юэроп Петролеум», в результаті
в руках Фукса виявилося три десятки газових родовищ. Тепер же, фактично,
держава подарувала олігарху свою частку в газовому бізнесі.
Фінансові показники компанії не розголошуються. Однак тільки
у Полтавській області родовища газу оцінюються в 8 млрд кубометрів. По актуальній
ринковою ціною, додає Гнап, такий обсяг газу оцінюється в понад 7 тлрн грн.
«Скільки ми все втратили? Сотні мільйонів доларів. Можливо,
набагато більше. Точна сума невідома. Бо тільки в вкрадених влітку Фуксом десяти
газових родовищах у Полтавській області запаси газу оцінюються в 8 млрд. кубів.
Запаси на інших родовищах невідомі, але це дуже перспективні ділянки
– Ставицький знав, що крав. І Фукс теж», – констатує журналіст.
Ми стаємо свідками масштабного пограбування країни. На це не наважився режим Януковича. А за Порошенка це сталося….
Posted by Dmytro Gnap on Thursday, January 17, 2019
Раніше SKELET-info повідомляв, що компанії, які пов’язують з Фуксом і братами Кацубами(екс-заступник голови «Нафтогазу України» Олександр Кацуба і його брат Сергій Кацуба) отримали ділянки родовищ у Полтавській області без конкурсу.
Також журналісти підловили Володимир Кацубу, коли він
вимагав у Фукса готівкові гроші. А американські ЗМІ знайшли зв’язок Фукса з головою
Державної служби геології та надр України Олегом Кирилюком.