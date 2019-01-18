Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Запорізькій області затримали офіцера ЗСУ, який вимагав хабар

18.01.2019

В Запорожской области задержали офицера ВСУ, который требовал взятку

Офіцер відділення Запорізького зонального відділу Східного територіального управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України обіцяв, що не буде притягати до дисциплінарної відповідальності командира роти.

Про це повідомляє прес-служба Військової прокуратури Південного гарнізону.

Військова прокуратура планує повідомити затриманому офіцерові про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Крім того, до суду буде направлено клопотання про обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Читайте також:   В Україні подешевшав євро
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *