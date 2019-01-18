Вчора, 17 січня, гривня знову не змогла зміцнитися на валютному ринку.

Ситуація на валютному ринку традиційно залишалася суперечливою, тому, відзначили аналітики, радіти за гривню чи ні – питання досить спірне. Хоча національна валюта і змогла тимчасово зміцнитися, «придавити» курс долара не вдалося.

Аналітики звернули увагу на те, що гривня в ході торгів зміцнилася лише незначно: з 28,04/28,08 до 28,00/28,025. Тому говорити про остаточне зміцнення поки не можна.

В цілому, за словами аналітиків, вчора на валютному ринку були всі умови для того, щоб гривня зміцнилася сильніше, тому результат торгів трохи засмучує. Головним позитивним фактором, безперечно, можна назвати дні бюджетних платежів, так як у такі дні дуже великий попит на національну валюту.

Наголошується, що Національний банк України традиційно не виходив на торги в публічному форматі аукціону, так як надлишки пропозиції були не настільки великими, а основна частина пропозиції була викуплена самим ринком. Таким чином, власне кажучи, вчора і сформувалося відносна рівновага на ринку.