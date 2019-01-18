У США на переговори вилетів генерал КНДР

Курирує переговори з США північнокорейський генерал Кім Ен Чхоль прилетів до Вашингтона на переговори.

Північнокорейський генерал Кім Ен Чхоль, який курирує переговори між КНДР і США, прибув до Вашингтона.

Очікується, що він проведе переговори з держсекретарем США Майком Помпео. Генерал також може зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом і передати йому листа від лідера КНДР Кім Чен Ина.

Джерела агентства також повідомили, що в США прилітав директор Національної розвідувальної служби Південної Кореї З Хун. Він провів переговори з директором ЦРУ Джиною Хаспел, з якою обговорив питання денуклеаризації Корейського півострова.

Нагадаємо, перша зустріч Трампа та Кім Чен Ина відбулася 12 червня 2018 року в Сінгапурі. За підсумками переговорів сторони підписали спільний документ, згідно з яким США надають КНДР гарантії безпеки, а Північна Корея бере на себе зобов’язання щодо денуклеаризації.