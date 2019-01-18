У Грузії заявили про епідемічну спалаху кору

Найчастіше хворіють люди у віці від 20 до 40 років, які не були щеплені.

У Грузії в січні відбулася епідемічний спалах, число хворих на кір в Грузії досягло 325 осіб. Про це заявив глава Моз республіки Давид Сергієнко.

Сергієнко розповів, що найчастіше хворіють люди у віці від 20 до 40 років, які не були щеплені. Більшість випадків кору було зареєстровано в Імереті, Самегрело, Тбілісі і Кахетії.

“Ситуація, з якою ми зіткнулися, є надзвичайно серйозною. Гарантований захист від розповсюдження цього захворювання (кір, – ред.) – вакцинація”, – сказав він.