ФГВФО пропонує в оренду ТРЦ “Магелан” та іншу нерухомість “ВТБ Банку”

Фонд гарантування пропонує в оренду нежитлові приміщення в 9 містах України, які знаходяться на балансі ВТБ Банку.

В оренду надаються торгові площі під Харковом, у Сумах та Черкасах. Серед іншого, пропонується приміщення в ТРЦ “Магелан” (смт Мала Данилівка в передмісті Харкова) загальною площею понад 3,5 тис. кв. м.

Ще один об’єкт, що пропонується в оренду – магазин в Сумах, приміщення, вбудоване в перший та підвальний поверхи п’ятиповерхового житлового будинку, що виходить на вул. Троїцьку. У Черкасах орендарям пропонується двоповерховий ТРЦ всього в 5 км від центру міста з підвалом, паркінгом, системою центрального кондиціонування і вентиляції, автономної дахової котельні (газ) та обладнанням для функціонування льодового катка.

Привабливі офісні об’єкти пропонуються Фондом в курортному місті Трускавець, а також у Житомирі та в Кривому Розі. Приміщення в історичному центрі Трускавця площею понад 31 кв. м розташовані на другому поверсі чотириповерхового готельного комплексу “Гранд Оріон”. В Житомирі пропонується приміщення безпосередньо в центрі міста (вул. Київська, 77). Просто за будівлею розташований найбільший в Житомирі у ТРЦ “Глобал”, поряд залізничний і авто – вокзали. У Кривому Розі пропонується офісно-торгове приміщення на першому поверсі житлової дев’ятиповерхівки з окремим входом, загальною площею 282 кв. м.

Також потенційним орендарям пропонуються виробничо-складські приміщення в Дніпрі, Кременчуці та Тернополі. У Фонді зазначили, що кошти від оренди майна, спрямують на погашення зобов’язань перед кредиторами в порядку черговості, передбаченої законом «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (ст. 52).