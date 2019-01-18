У порту Миколаєва офшор поглибить дно за 188 мільйонів гривень

Кіпрська компанія MDCL Mediterranean Dredging Company Limited (MDCL) проведе поглиблення дня в Миколаївському морському порту за $7,13 млн (188,35 млн грн).

Про це повідомляє видання з посиланням на дані системи ProZorro.

При цьому ціна угоди з MDCL на 11% нижче очікуваної стоимостизакупки в 211,19 млн грн.

MDCL повинна буде в 2019 році на підхідному каналі порту і вакватории порту Дніпро-Бузький поглибити 892 тис. куб. м з дня отвозом грунту нарасстояние 10-17 км в середньому по $8 (211 грн) за кубометр.

Журналісти відзначають, що MDCL близька до «ТехморгидростройНиколаев», яка разом з фірмою «Severodvinskij» фігурують у кримінальній делеНационального антикорупційного бюро України. Справа стосується заволодіння в2015-2016 роках грошима «Адміністрація морських портів України» у времязакупок за завищеними цінами послуг з днопоглиблення в Бердянському та Мариупольскомморских портах.

У свою чергу, кіпрська MDCL (раніше — Ambilom Limited)очолює Kryftis Andreas, директор кіпрських Spotad Services Ltd, FoumaroHoldings Ltd, Heamoor Limited і Grandim Limited. «Зараз компанія непредоставила свідоцтво Регістра судноплавства України на днопоглиблення, таккак законодавство Кіпру не передбачає цього документа, але в червні всі жеего отримала», – наголошують журналісти.