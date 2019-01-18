В Афганістані село накрила снігова лавина: є жертви

Снігова лавина зійшла на село Зерендаб в повіті Рагистан після сильного снігопаду, зазначили в афганському Моз.

На північному сході Афганістану в провінції Бадахшан відбулося сходження снігової лавини, в результаті чого загинули вісім осіб і ще троє постраждали. Про це повідомляє Анадолу в п’ятницю, 18 січня.

Як розповів прес-секретар Моз Афганістану Вахидуллах Маяр, сніжна лавина зійшла на село Зерендаб в повіті Рагистан після сильного снігопаду.

Також повідомляється, що з-за інтенсивного снігопаду закриті дороги в 12 повітах провінції Бадахшан.

Напередодні у цій же афганській провінції сталося обвалення на золотодобувній шахті. Загинули, щонайменше, вісім людей, ще двоє постраждали.

Нагадаємо, за минулі вихідні в Альпах від сходження лавини загинули п’ять чоловік, один турист числиться зниклим без вести.