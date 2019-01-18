Проїзд у поїздах та електричках знову подорожчає

“Укрзалізниця” в 2019 році в кілька етапів буде підвищувати вартість проїзду, повідомляють ЗМІ, посилаючись на дані у фінансовому плані компанії.

Повідомляється, що вартість квитків спочатку виросте на 12% в квітні, а потім ще на 12% – у жовтні. Пасажирські перевезення подорожчають на 13-20%.

Раніше повідомлялося, що за рахунок цього підвищення «Укрзалізниця» хоче наростити прибуток від пасажироперевезень на 18,5% – до 10,283 мільярда гривень. На вантажні перевезення «Укрзалізниця» буде підвищувати тарифи чотири рази за 2019 рік – з лютого на 16,6%, з квітня на 2,5%, з липня-на 5%, і з жовтня ще на 7,5%. За рахунок такого підвищення тарифів «Укрзалізниця» планує збільшити свій дохід від вантажоперевезень на 13,1% – до 89,186 мільярда гривень.