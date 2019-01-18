АМПУ замовило судовому експерту дослідження ефективності тендерів

Адміністрація морських портів замовила і оплатила судовому експерту послуги з дослідження свого апарату і ефективності тендерів.

Договір туманно охрестили «Послуги з дослідження адміністративної структури апарату управління та Іллічівського філії ДП «АМПУ». Угоду за 937,45 тис. гривень без тендеру уклали з ДП «Держзовнішінформ». У червні минулого року два держпідприємства уклали меморандум на міністерському рівні для підвищення рівня ефективності та якості управлінських рішень.

Згідно з текстом договору, підписаного головою АМПУ Райвисом Вецкагансом, роботи експерта, якими користуються чиновники нібито зможуть підвищити ефективність управлінських рішень керівництва підприємств, особливо в сфері державних закупівель.

Джерело редакції 368.media в Міністерстві інфраструктури зазначає, що даний договір покликаний поліпшити управління тендерами, а «відмити» гроші для керівництва АМПУ.

Організаційна структура АМПУ, в тому числі і тендерного комітету, затверджено Мінінфраструктури. Таким чином, виходить, що Вецкаганс вирішив перевірити ефективно його начальство затвердив дану структуру. Це нонсенс. Крім того, законність і правомірність використання коштів, а також проведення тендерів перевіряють внутрішні служби Адміністрації морських портів. Тим більше, що для цього є ревізори Госаудитслужбы! Саме на них покладено цю функцію відповідно до закону «Про публічні закупівлі», – пояснило джерело.

Чиновник додав, що в АМПУ досі не затверджений фінансовий план на поточний рік, відповідно, договір підписувати було не можна.

Інше джерело пояснив, що договір підписали з однією єдиною метою — убезпечити майбутні тендери від уваги НАБУ. Справа в тому, що, маючи на руках висновок власного експерта про правомірність своїх торгів, чиновники зможуть легко відбиватися від кримінальних справ, пов’язаних зі службовою недбалістю, підробкою документів і розтратою майна при проведенні конкурсів на майданчику ProZorro.

Раніше НАБУ завершило досудове розслідування щодо екс-директора і екс-заступника директора ДП «Держзовнішінформ», які підозрюються в розтраті 9,87 млн гривень коштів держпідприємства.

За версією слідства, в період з травня 2013 року по лютий 2014 року чиновник, зловживаючи службовим становищем, здійснили необґрунтоване перерахування коштів на рахунки низки компаній з ознаками фіктивності. Підприємства фактично ніяких послуг не надавали.