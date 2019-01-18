У корупціонерів за 2018 рік конфіскували всього $5 тис

В 2018 році за рішенням суду у корупціонерів в бюджет було конфісковано 140,6 тисяч гривень, що за курсом Нацбанку на кінець року становить 5010 доларів.

Всього до кінця року уряд розраховував повернути в бюджет 4,7 мільярда гривень, конфіскованих судами саме у корупціонерів. Протягом 2018 року ці гроші повинні були бути витрачені на децентралізацію, ремонт доріг і створення єдиної системи авіаційної безпеки.

«Дана стаття конфіскації майна у корупціонерів з 2015 року окремо вносилася в бюджет, щоб суспільство могло проконтролювати ефективність повернення коштів Януковича», – пояснює Каневський.

У бюджеті на 2019 рік така стаття зникла, зазначив він. За словами Канівського, «це зроблено навмисно, щоб перед виборами не можна було порахувати, скільки реально відібрали у екс-президента».

Разом з тим, за інші не пов’язані з корупцією злочину за рік конфіскували понад 78 млн гривень.

Зокрема, від реалізації конфіскованого майна за матеріалами митних органів надійшло 13 млн гривень, від реалізації конфіскованого майна за матеріалами всіх правоохоронних органів – 3,8 млн гривень.

Національної та іноземної валюти за матеріалами митних органів було конфісковано майже на 37,6 млн гривень, а за матеріалами правоохоронних органів – 23,6 млн гривень.