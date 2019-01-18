Українців змусять платити податок за гостей-іноземців

З 1 січня в Україні набув чинності закон №2628-VIII про внесення змін до Податкового кодексу щодо поліпшення адміністрування та перегляду ставок окремих податків та зборів.

У документі йдеться про підвищення акцизів на тютюнові вироби, екологічного податку, збільшення рентної ставки на користування надрами і лісовими ресурсами. Зміни торкнулися механізмів нарахування та сплати туристичного збору. «Вести» розбиралися у змінах.

Українці заплатять за гостя-чужоземця

До цього року туристичний збір платили туристи, які зупинялися в готелях і готелях. Плата становила 1% від вартості проживання. Наприклад, якщо турист зупинявся в київському готелі і платив за це 4 тис. грн, то туристичний збір становив 40 грн. Ці гроші перераховувалися в бюджет міста.

Тепер правила змінилися. Платити збір зобов’язані не тільки засоби розміщення (готелі), але і звичайні люди. Наприклад, якщо в гості до українцю приїхали гості з Канади, то їм необхідно сплатити туристичний збір. Як буде діяти ця процедура — поки невідомо. Експерти вважають, що при в’їзді в країну іноземців змусять зазначати адресу проживання та прізвище запрошуючої сторони. І вже конкретна людина змушений буде сплатити податок за своїх гостей після їх від’їзду. Відстежити знайомих, які подорожують всередині країни, практично неможливо. Тому платити за їх перебування, швидше за все, не доведеться.

Але якщо ця процедура буде впроваджена в життя, то міста зможуть непогано заробити. За словами віце-президента Туристичної асоціації України Степана Романюка, всього 7% іноземців сплачують туристичний збір в Україні. «У 2017 році Україну відвідали 14,2 млн іноземців. Даних за 2018 рік поки немає», — говорить він.

Але головне нововведення стосується розміру збору. Для українських туристів його максимальний розмір складе 0,5%, а для іноземців — до 5% від мінімальної заробітної плати за кожний день проживання. З 1 січня розмір мінімальної зарплати становить 4173 грн в місяць, тому максимальна ставка для наших співвітчизників буде 20,86 грн, а для іноземців — 208,6 грн на добу. Розмір ставки встановлює кожне місто окремо. Наприклад, в Умані ввели максимальну плату для іноземців — 5% від мінімальної заробітної плати на добу. Це в першу чергу позначиться приблизно на 30 тис. прочан, які щоосені приїжджають в Умань до могили цадика Нахмана для святкування іудейського Нового року Рош-ха-Шана. Інші міста поки думають над розміром ставок.

На відміну від попередніх років платити туристичний збір треба буде не після виїзду туриста, як це відбувалося раніше, а під час його приїзду. Опитані «Вістями» керівники готелів розповідають, що проблеми можуть виникнути, якщо турист захоче виїхати з готелю раніше запланованого терміну. Щоб повернути йому гроші з бюджету міста доведеться заповнювати велику кількість документів, а сам період компенсації може розтягнутися на місяці. «Ми б хотіли, щоб збір необхідно було сплачувати після виїзду гостя», — говорить генеральний директор мережі Premier Hotels and Resorts Ірина Седлецька.

Готелі виступають проти

Нові правила не сподобалися представникам туристичної галузі. Наприклад, вартість проживання в київських готелях становить від 150 грн з людини в добу, а якщо іноземцям доведеться заплатити ще 208,6 грн туристичного збору, то вони просто переїдуть до квартири. Втратити туристів можуть і недорогі готелі категорії «три зірки», у яких зупиняються звичайні туристи. Якщо за тиждень проживання їм доведеться додатково заплатити €50 євро, то це може стати проблемою. Єдині, хто не постраждає, — дорогі готелі з вартістю номери €200-300 в добу. Додаткова плата €6,5 на добу для забезпечених мандрівників не є проблемою.

«Це неприйнятно, особливо в онлайн-продажах, щоб для різних категорій клієнтів встановлювали різні ціни», — говорить керуючий директор туроператора Arktur Наталія Соболєва. У багатьох країнах ЄС розмір туристичного збору залежить тільки від рівня готелю. Наприклад, при проживанні в готелі категорії «три зірки» він може становити €1, «чотири зірки» — €1,5, а «п’ять зірок» — €2 в добу з людини.

Чиновники — за

Чиновники ж дотримуються іншої думки. В офіційному повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі говориться, що граничні розміри туристичного збору повністю відповідають світовій практиці і коливаються від €1 до €9. Наприклад, у Римі він становить від €3 до €7 добу в залежності від класу готелю.

«Місцеві ради можуть прийняти рішення про встановлення нульової ставки туристичного збору, якщо прийдуть до висновку, що економічний ефект від залучення додаткових туристів компенсує витрати на відновлення інфраструктури населеного пункту. Мінекономрозвитку розцінює новий туристичний збір як ефективний інструмент регулювання туристичної галузі на місцевому рівні», — сказано в повідомленні відомства.

До місцевої влади і мають намір звертатися представники готелів і хостелів. Вони підготували відкритий лист, в якому просять встановити невисокі ставки туристичного збору — від 0 до 0,3% від мінімальної заробітної плати. Це до 13 грн на добу з людини. Паралельно готельєри працюють над створенням альтернативного законопроекту, який за підтримки Верховної Ради може вступити в силу з 1 січня 2020 року. Власники готелів хочуть повернутися до минулорічної практики — платити збір в залежності від вартості номера. Але вони готові підвищити ставку з 1% до 2-3% від вартості проживання.

«Дуже малоймовірно, що більшість міст погодиться на запропоновану керівниками готелів низьку ставку. Не секрет, що місцеві бюджети мають потребу у додаткових грошах і свого шансу не упустять. Тому деякі адміністрації можуть піти на компроміс з бізнесом і встановлять пільгові ставки (2-3% від мінімальної заробітної плати), інші й зовсім відмовляться це робити. Підвищувати тарифи готелі не можуть, тому це стане нашою додатковою проблемою», — розповідає «Вістям» директор мережі готелів, що побажав залишитися неназваним.